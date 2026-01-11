SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / PiedPiper
Daniel Moretti

PiedPiper

Daniel Moretti
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 33%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
824
Bénéfice trades:
777 (94.29%)
Perte trades:
47 (5.70%)
Meilleure transaction:
197.95 GBP
Pire transaction:
-197.02 GBP
Bénéfice brut:
2 341.65 GBP (54 519 771 pips)
Perte brute:
-696.28 GBP (8 039 pips)
Gains consécutifs maximales:
165 (569.99 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
702.59 GBP (138)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
5.89%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
4.48
Longs trades:
410 (49.76%)
Courts trades:
414 (50.24%)
Facteur de profit:
3.36
Rendement attendu:
2.00 GBP
Bénéfice moyen:
3.01 GBP
Perte moyenne:
-14.81 GBP
Pertes consécutives maximales:
1 (-197.02 GBP)
Perte consécutive maximale:
-197.02 GBP (1)
Croissance mensuelle:
32.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.43 GBP
Maximal:
367.16 GBP (5.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.55% (370.20 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +197.95 GBP
Pire transaction: -197 GBP
Gains consécutifs maximales: 138
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +569.99 GBP
Perte consécutive maximale: -197.02 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.29 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 4
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15578
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
60 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire