- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
824
利益トレード:
777 (94.29%)
損失トレード:
47 (5.70%)
ベストトレード:
197.95 GBP
最悪のトレード:
-197.02 GBP
総利益:
2 341.65 GBP (54 519 771 pips)
総損失:
-696.28 GBP (8 039 pips)
最大連続の勝ち:
165 (569.99 GBP)
最大連続利益:
702.59 GBP (138)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
5.89%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
4.48
長いトレード:
410 (49.76%)
短いトレード:
414 (50.24%)
プロフィットファクター:
3.36
期待されたペイオフ:
2.00 GBP
平均利益:
3.01 GBP
平均損失:
-14.81 GBP
最大連続の負け:
1 (-197.02 GBP)
最大連続損失:
-197.02 GBP (1)
月間成長:
32.92%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.43 GBP
最大の:
367.16 GBP (5.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.55% (370.20 GBP)
エクイティによる:
0.00% (0.00 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +197.95 GBP
最悪のトレード: -197 GBP
最大連続の勝ち: 138
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +569.99 GBP
最大連続損失: -197.02 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15578
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
