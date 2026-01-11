シグナルセクション
Daniel Moretti

PiedPiper

Daniel Moretti
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 33%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
824
利益トレード:
777 (94.29%)
損失トレード:
47 (5.70%)
ベストトレード:
197.95 GBP
最悪のトレード:
-197.02 GBP
総利益:
2 341.65 GBP (54 519 771 pips)
総損失:
-696.28 GBP (8 039 pips)
最大連続の勝ち:
165 (569.99 GBP)
最大連続利益:
702.59 GBP (138)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
5.89%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
4.48
長いトレード:
410 (49.76%)
短いトレード:
414 (50.24%)
プロフィットファクター:
3.36
期待されたペイオフ:
2.00 GBP
平均利益:
3.01 GBP
平均損失:
-14.81 GBP
最大連続の負け:
1 (-197.02 GBP)
最大連続損失:
-197.02 GBP (1)
月間成長:
32.92%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.43 GBP
最大の:
367.16 GBP (5.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.55% (370.20 GBP)
エクイティによる:
0.00% (0.00 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +197.95 GBP
最悪のトレード: -197 GBP
最大連続の勝ち: 138
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +569.99 GBP
最大連続損失: -197.02 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.29 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 4
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15578
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
レビューなし
2026.01.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
