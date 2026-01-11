SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / PiedPiper
Daniel Moretti

PiedPiper

Daniel Moretti
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 33%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
824
Negociações com lucro:
777 (94.29%)
Negociações com perda:
47 (5.70%)
Melhor negociação:
197.95 GBP
Pior negociação:
-197.02 GBP
Lucro bruto:
2 341.65 GBP (54 519 771 pips)
Perda bruta:
-696.28 GBP (8 039 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
165 (569.99 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
702.59 GBP (138)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
5.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
4.48
Negociações longas:
410 (49.76%)
Negociações curtas:
414 (50.24%)
Fator de lucro:
3.36
Valor esperado:
2.00 GBP
Lucro médio:
3.01 GBP
Perda média:
-14.81 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-197.02 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-197.02 GBP (1)
Crescimento mensal:
32.92%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.43 GBP
Máximo:
367.16 GBP (5.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.55% (370.20 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +197.95 GBP
Pior negociação: -197 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 138
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +569.99 GBP
Máxima perda consecutiva: -197.02 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.29 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 4
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15578
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
60 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar