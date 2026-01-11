- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
824
Negociações com lucro:
777 (94.29%)
Negociações com perda:
47 (5.70%)
Melhor negociação:
197.95 GBP
Pior negociação:
-197.02 GBP
Lucro bruto:
2 341.65 GBP (54 519 771 pips)
Perda bruta:
-696.28 GBP (8 039 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
165 (569.99 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
702.59 GBP (138)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
5.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
4.48
Negociações longas:
410 (49.76%)
Negociações curtas:
414 (50.24%)
Fator de lucro:
3.36
Valor esperado:
2.00 GBP
Lucro médio:
3.01 GBP
Perda média:
-14.81 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-197.02 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-197.02 GBP (1)
Crescimento mensal:
32.92%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.43 GBP
Máximo:
367.16 GBP (5.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.55% (370.20 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +197.95 GBP
Pior negociação: -197 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 138
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +569.99 GBP
Máxima perda consecutiva: -197.02 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15578
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
60 mais ...
