SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / PiedPiper
Daniel Moretti

PiedPiper

Daniel Moretti
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 33%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
824
Gewinntrades:
777 (94.29%)
Verlusttrades:
47 (5.70%)
Bester Trade:
197.95 GBP
Schlechtester Trade:
-197.02 GBP
Bruttoprofit:
2 341.65 GBP (54 519 771 pips)
Bruttoverlust:
-696.28 GBP (8 039 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
165 (569.99 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
702.59 GBP (138)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
5.89%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
4.48
Long-Positionen:
410 (49.76%)
Short-Positionen:
414 (50.24%)
Profit-Faktor:
3.36
Mathematische Gewinnerwartung:
2.00 GBP
Durchschnittlicher Profit:
3.01 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-14.81 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-197.02 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-197.02 GBP (1)
Wachstum pro Monat :
32.92%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.43 GBP
Maximaler:
367.16 GBP (5.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.55% (370.20 GBP)
Kapital:
0.00% (0.00 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +197.95 GBP
Schlechtester Trade: -197 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 138
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +569.99 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -197.02 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.29 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 4
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15578
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
noch 60 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen