- 자본
- 축소
트레이드:
824
이익 거래:
777 (94.29%)
손실 거래:
47 (5.70%)
최고의 거래:
197.95 GBP
최악의 거래:
-197.02 GBP
총 수익:
2 341.65 GBP (54 519 771 pips)
총 손실:
-696.28 GBP (8 039 pips)
연속 최대 이익:
165 (569.99 GBP)
연속 최대 이익:
702.59 GBP (138)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
5.89%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
4.48
롱(주식매수):
410 (49.76%)
숏(주식차입매도):
414 (50.24%)
수익 요인:
3.36
기대수익:
2.00 GBP
평균 이익:
3.01 GBP
평균 손실:
-14.81 GBP
연속 최대 손실:
1 (-197.02 GBP)
연속 최대 손실:
-197.02 GBP (1)
월별 성장률:
32.92%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.43 GBP
최대한의:
367.16 GBP (5.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.55% (370.20 GBP)
자본금별:
0.00% (0.00 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +197.95 GBP
최악의 거래: -197 GBP
연속 최대 이익: 138
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +569.99 GBP
연속 최대 손실: -197.02 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15578
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
