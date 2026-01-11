시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / PiedPiper
Daniel Moretti

PiedPiper

Daniel Moretti
0 리뷰
3
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 33%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
824
이익 거래:
777 (94.29%)
손실 거래:
47 (5.70%)
최고의 거래:
197.95 GBP
최악의 거래:
-197.02 GBP
총 수익:
2 341.65 GBP (54 519 771 pips)
총 손실:
-696.28 GBP (8 039 pips)
연속 최대 이익:
165 (569.99 GBP)
연속 최대 이익:
702.59 GBP (138)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
5.89%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
4.48
롱(주식매수):
410 (49.76%)
숏(주식차입매도):
414 (50.24%)
수익 요인:
3.36
기대수익:
2.00 GBP
평균 이익:
3.01 GBP
평균 손실:
-14.81 GBP
연속 최대 손실:
1 (-197.02 GBP)
연속 최대 손실:
-197.02 GBP (1)
월별 성장률:
32.92%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.43 GBP
최대한의:
367.16 GBP (5.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.55% (370.20 GBP)
자본금별:
0.00% (0.00 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +197.95 GBP
최악의 거래: -197 GBP
연속 최대 이익: 138
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +569.99 GBP
연속 최대 손실: -197.02 GBP

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.29 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 4
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15578
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
60 더...
2026.01.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
