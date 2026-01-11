信号部分
Daniel Moretti

PiedPiper

Daniel Moretti
0条评论
3
0 / 0 USD
增长自 2025 33%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
824
盈利交易:
777 (94.29%)
亏损交易:
47 (5.70%)
最好交易:
197.95 GBP
最差交易:
-197.02 GBP
毛利:
2 341.65 GBP (54 519 771 pips)
毛利亏损:
-696.28 GBP (8 039 pips)
最大连续赢利:
165 (569.99 GBP)
最大连续盈利:
702.59 GBP (138)
夏普比率:
0.16
交易活动:
n/a
最大入金加载:
5.89%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
12 小时
采收率:
4.48
长期交易:
410 (49.76%)
短期交易:
414 (50.24%)
利润因子:
3.36
预期回报:
2.00 GBP
平均利润:
3.01 GBP
平均损失:
-14.81 GBP
最大连续失误:
1 (-197.02 GBP)
最大连续亏损:
-197.02 GBP (1)
每月增长:
32.92%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.43 GBP
最大值:
367.16 GBP (5.51%)
相对跌幅:
结余:
5.55% (370.20 GBP)
净值:
0.00% (0.00 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +197.95 GBP
最差交易: -197 GBP
最大连续赢利: 138
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +569.99 GBP
最大连续亏损: -197.02 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.29 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 4
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15578
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
60 更多...
没有评论
2026.01.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
