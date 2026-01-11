- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
824
盈利交易:
777 (94.29%)
亏损交易:
47 (5.70%)
最好交易:
197.95 GBP
最差交易:
-197.02 GBP
毛利:
2 341.65 GBP (54 519 771 pips)
毛利亏损:
-696.28 GBP (8 039 pips)
最大连续赢利:
165 (569.99 GBP)
最大连续盈利:
702.59 GBP (138)
夏普比率:
0.16
交易活动:
n/a
最大入金加载:
5.89%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
12 小时
采收率:
4.48
长期交易:
410 (49.76%)
短期交易:
414 (50.24%)
利润因子:
3.36
预期回报:
2.00 GBP
平均利润:
3.01 GBP
平均损失:
-14.81 GBP
最大连续失误:
1 (-197.02 GBP)
最大连续亏损:
-197.02 GBP (1)
每月增长:
32.92%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.43 GBP
最大值:
367.16 GBP (5.51%)
相对跌幅:
结余:
5.55% (370.20 GBP)
净值:
0.00% (0.00 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +197.95 GBP
最差交易: -197 GBP
最大连续赢利: 138
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +569.99 GBP
最大连续亏损: -197.02 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15578
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
没有评论