Всего трейдов:
824
Прибыльных трейдов:
777 (94.29%)
Убыточных трейдов:
47 (5.70%)
Лучший трейд:
197.95 GBP
Худший трейд:
-197.02 GBP
Общая прибыль:
2 341.65 GBP (54 519 771 pips)
Общий убыток:
-696.28 GBP (8 039 pips)
Макс. серия выигрышей:
165 (569.99 GBP)
Макс. прибыль в серии:
702.59 GBP (138)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
5.89%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
4.48
Длинных трейдов:
410 (49.76%)
Коротких трейдов:
414 (50.24%)
Профит фактор:
3.36
Мат. ожидание:
2.00 GBP
Средняя прибыль:
3.01 GBP
Средний убыток:
-14.81 GBP
Макс. серия проигрышей:
1 (-197.02 GBP)
Макс. убыток в серии:
-197.02 GBP (1)
Прирост в месяц:
32.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.43 GBP
Максимальная:
367.16 GBP (5.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.55% (370.20 GBP)
По эквити:
0.00% (0.00 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15578
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
