Daniel Moretti

PiedPiper

Daniel Moretti
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 33%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
824
Прибыльных трейдов:
777 (94.29%)
Убыточных трейдов:
47 (5.70%)
Лучший трейд:
197.95 GBP
Худший трейд:
-197.02 GBP
Общая прибыль:
2 341.65 GBP (54 519 771 pips)
Общий убыток:
-696.28 GBP (8 039 pips)
Макс. серия выигрышей:
165 (569.99 GBP)
Макс. прибыль в серии:
702.59 GBP (138)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
5.89%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
4.48
Длинных трейдов:
410 (49.76%)
Коротких трейдов:
414 (50.24%)
Профит фактор:
3.36
Мат. ожидание:
2.00 GBP
Средняя прибыль:
3.01 GBP
Средний убыток:
-14.81 GBP
Макс. серия проигрышей:
1 (-197.02 GBP)
Макс. убыток в серии:
-197.02 GBP (1)
Прирост в месяц:
32.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.43 GBP
Максимальная:
367.16 GBP (5.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.55% (370.20 GBP)
По эквити:
0.00% (0.00 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +197.95 GBP
Худший трейд: -197 GBP
Макс. серия выигрышей: 138
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +569.99 GBP
Макс. убыток в серии: -197.02 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.29 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 4
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15578
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
Нет отзывов
2026.01.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
