SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / PiedPiper
Daniel Moretti

PiedPiper

Daniel Moretti
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 33%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
824
Transacciones Rentables:
777 (94.29%)
Transacciones Irrentables:
47 (5.70%)
Mejor transacción:
197.95 GBP
Peor transacción:
-197.02 GBP
Beneficio Bruto:
2 341.65 GBP (54 519 771 pips)
Pérdidas Brutas:
-696.28 GBP (8 039 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
165 (569.99 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
702.59 GBP (138)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
5.89%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
4.48
Transacciones Largas:
410 (49.76%)
Transacciones Cortas:
414 (50.24%)
Factor de Beneficio:
3.36
Beneficio Esperado:
2.00 GBP
Beneficio medio:
3.01 GBP
Pérdidas medias:
-14.81 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-197.02 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-197.02 GBP (1)
Crecimiento al mes:
32.92%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.43 GBP
Máxima:
367.16 GBP (5.51%)
Reducción relativa:
De balance:
5.55% (370.20 GBP)
De fondos:
0.00% (0.00 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +197.95 GBP
Peor transacción: -197 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 138
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +569.99 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -197.02 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.29 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 4
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15578
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
otros 60...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada