Total de Trades:
824
Transacciones Rentables:
777 (94.29%)
Transacciones Irrentables:
47 (5.70%)
Mejor transacción:
197.95 GBP
Peor transacción:
-197.02 GBP
Beneficio Bruto:
2 341.65 GBP (54 519 771 pips)
Pérdidas Brutas:
-696.28 GBP (8 039 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
165 (569.99 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
702.59 GBP (138)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
5.89%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
4.48
Transacciones Largas:
410 (49.76%)
Transacciones Cortas:
414 (50.24%)
Factor de Beneficio:
3.36
Beneficio Esperado:
2.00 GBP
Beneficio medio:
3.01 GBP
Pérdidas medias:
-14.81 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-197.02 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-197.02 GBP (1)
Crecimiento al mes:
32.92%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.43 GBP
Máxima:
367.16 GBP (5.51%)
Reducción relativa:
De balance:
5.55% (370.20 GBP)
De fondos:
0.00% (0.00 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +197.95 GBP
Peor transacción: -197 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 138
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +569.99 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -197.02 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15578
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
