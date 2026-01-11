El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Demo 0.00 × 1 SolidECN-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 FIBOGroup-MT5 Server 0.00 × 9 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.11 × 109 Exness-MT5Real11 0.25 × 4 VantageInternational-Live 3 0.29 × 7 ICMarketsSC-MT5 0.49 × 1492 ICMarketsEU-MT5-2 0.49 × 92 ICMarketsEU-MT5-5 0.50 × 4 Exness-MT5Real31 0.50 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 MilliyFXGlobal-Server 0.58 × 12 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 Exness-MT5Real8 0.67 × 12 ICMarketsEU-MT5-4 0.67 × 3 Tradeview-Live 0.67 × 9 ICMarketsSC-MT5-2 0.78 × 15578 Coinexx-Live 0.79 × 120 Alpari-MT5 0.84 × 31 BlackBullMarkets-Live 0.87 × 30 Axiory-Live 1.00 × 1 Exness-MT5Real3 1.02 × 49 otros 60...