Daniel Moretti

PiedPiper

Daniel Moretti
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 33%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
824
Profit Trade:
777 (94.29%)
Loss Trade:
47 (5.70%)
Best Trade:
197.95 GBP
Worst Trade:
-197.02 GBP
Profitto lordo:
2 341.65 GBP (54 519 771 pips)
Perdita lorda:
-696.28 GBP (8 039 pips)
Vincite massime consecutive:
165 (569.99 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
702.59 GBP (138)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
5.89%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
4.48
Long Trade:
410 (49.76%)
Short Trade:
414 (50.24%)
Fattore di profitto:
3.36
Profitto previsto:
2.00 GBP
Profitto medio:
3.01 GBP
Perdita media:
-14.81 GBP
Massime perdite consecutive:
1 (-197.02 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-197.02 GBP (1)
Crescita mensile:
32.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.43 GBP
Massimale:
367.16 GBP (5.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.55% (370.20 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +197.95 GBP
Worst Trade: -197 GBP
Vincite massime consecutive: 138
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +569.99 GBP
Massima perdita consecutiva: -197.02 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.29 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 4
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15578
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
60 più
Non ci sono recensioni
2026.01.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
