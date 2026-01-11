- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
824
Profit Trade:
777 (94.29%)
Loss Trade:
47 (5.70%)
Best Trade:
197.95 GBP
Worst Trade:
-197.02 GBP
Profitto lordo:
2 341.65 GBP (54 519 771 pips)
Perdita lorda:
-696.28 GBP (8 039 pips)
Vincite massime consecutive:
165 (569.99 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
702.59 GBP (138)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
5.89%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
4.48
Long Trade:
410 (49.76%)
Short Trade:
414 (50.24%)
Fattore di profitto:
3.36
Profitto previsto:
2.00 GBP
Profitto medio:
3.01 GBP
Perdita media:
-14.81 GBP
Massime perdite consecutive:
1 (-197.02 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-197.02 GBP (1)
Crescita mensile:
32.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.43 GBP
Massimale:
367.16 GBP (5.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.55% (370.20 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +197.95 GBP
Worst Trade: -197 GBP
Vincite massime consecutive: 138
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +569.99 GBP
Massima perdita consecutiva: -197.02 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15578
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
