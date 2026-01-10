- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
16 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.47 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
4.80 EUR (1 628 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
16 (4.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4.80 EUR (16)
Sharpe oranı:
3.69
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
12.02%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
7 (43.75%)
Satış işlemleri:
9 (56.25%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.30 EUR
Ortalama kâr:
0.30 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
0.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.47% (5.51 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCADm#
|3
|EURCADm#
|2
|AUDUSDm#
|2
|AUDCADm#
|2
|EURAUDm#
|2
|EURGBPm#
|2
|USDCADm#
|1
|GBPAUDm#
|1
|NZDCHFm#
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCADm#
|1
|EURCADm#
|1
|AUDUSDm#
|1
|AUDCADm#
|1
|EURAUDm#
|1
|EURGBPm#
|1
|USDCADm#
|0
|GBPAUDm#
|0
|NZDCHFm#
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCADm#
|311
|EURCADm#
|199
|AUDUSDm#
|206
|AUDCADm#
|204
|EURAUDm#
|207
|EURGBPm#
|200
|USDCADm#
|101
|GBPAUDm#
|100
|NZDCHFm#
|100
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.47 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 44" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Crescimento constante.
İnceleme yok