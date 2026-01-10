SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Willians
Willians Gomes Dos Santos

Willians

Willians Gomes Dos Santos
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 44
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
16 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.47 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
4.80 EUR (1 628 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
16 (4.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4.80 EUR (16)
Sharpe oranı:
3.69
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
12.02%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
7 (43.75%)
Satış işlemleri:
9 (56.25%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.30 EUR
Ortalama kâr:
0.30 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
0.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.47% (5.51 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCADm# 3
EURCADm# 2
AUDUSDm# 2
AUDCADm# 2
EURAUDm# 2
EURGBPm# 2
USDCADm# 1
GBPAUDm# 1
NZDCHFm# 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCADm# 1
EURCADm# 1
AUDUSDm# 1
AUDCADm# 1
EURAUDm# 1
EURGBPm# 1
USDCADm# 0
GBPAUDm# 0
NZDCHFm# 0
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCADm# 311
EURCADm# 199
AUDUSDm# 206
AUDCADm# 204
EURAUDm# 207
EURGBPm# 200
USDCADm# 101
GBPAUDm# 100
NZDCHFm# 100
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.47 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 44" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Crescimento constante.
2026.01.10 20:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 20:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
