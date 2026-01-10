シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Willians
Willians Gomes Dos Santos

Willians

Willians Gomes Dos Santos
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 44
1:25
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
16 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.47 EUR
最悪のトレード:
0.00 EUR
総利益:
4.80 EUR (1 628 pips)
総損失:
0.00 EUR
最大連続の勝ち:
16 (4.80 EUR)
最大連続利益:
4.80 EUR (16)
シャープレシオ:
3.69
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
12.02%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
7 (43.75%)
短いトレード:
9 (56.25%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.30 EUR
平均利益:
0.30 EUR
平均損失:
0.00 EUR
最大連続の負け:
0 (0.00 EUR)
最大連続損失:
0.00 EUR (0)
月間成長:
0.41%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
0.00 EUR (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
0.47% (5.51 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPCADm# 3
EURCADm# 2
AUDUSDm# 2
AUDCADm# 2
EURAUDm# 2
EURGBPm# 2
USDCADm# 1
GBPAUDm# 1
NZDCHFm# 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPCADm# 1
EURCADm# 1
AUDUSDm# 1
AUDCADm# 1
EURAUDm# 1
EURGBPm# 1
USDCADm# 0
GBPAUDm# 0
NZDCHFm# 0
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPCADm# 311
EURCADm# 199
AUDUSDm# 206
AUDCADm# 204
EURAUDm# 207
EURGBPm# 200
USDCADm# 101
GBPAUDm# 100
NZDCHFm# 100
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.47 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +4.80 EUR
最大連続損失: -0.00 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Crescimento constante.
レビューなし
2026.01.10 20:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 20:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
