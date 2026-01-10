- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
16 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.47 EUR
最悪のトレード:
0.00 EUR
総利益:
4.80 EUR (1 628 pips)
総損失:
0.00 EUR
最大連続の勝ち:
16 (4.80 EUR)
最大連続利益:
4.80 EUR (16)
シャープレシオ:
3.69
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
12.02%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
7 (43.75%)
短いトレード:
9 (56.25%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.30 EUR
平均利益:
0.30 EUR
平均損失:
0.00 EUR
最大連続の負け:
0 (0.00 EUR)
最大連続損失:
0.00 EUR (0)
月間成長:
0.41%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
0.00 EUR (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
0.47% (5.51 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCADm#
|3
|EURCADm#
|2
|AUDUSDm#
|2
|AUDCADm#
|2
|EURAUDm#
|2
|EURGBPm#
|2
|USDCADm#
|1
|GBPAUDm#
|1
|NZDCHFm#
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCADm#
|1
|EURCADm#
|1
|AUDUSDm#
|1
|AUDCADm#
|1
|EURAUDm#
|1
|EURGBPm#
|1
|USDCADm#
|0
|GBPAUDm#
|0
|NZDCHFm#
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCADm#
|311
|EURCADm#
|199
|AUDUSDm#
|206
|AUDCADm#
|204
|EURAUDm#
|207
|EURGBPm#
|200
|USDCADm#
|101
|GBPAUDm#
|100
|NZDCHFm#
|100
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.47 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +4.80 EUR
最大連続損失: -0.00 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし