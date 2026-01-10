信号部分
Willians Gomes Dos Santos

Willians

Willians Gomes Dos Santos
1
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 44
1:25
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
16
盈利交易:
16 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.47 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
4.80 EUR (1 628 pips)
毛利亏损:
0.00 EUR
最大连续赢利:
16 (4.80 EUR)
最大连续盈利:
4.80 EUR (16)
夏普比率:
3.69
交易活动:
n/a
最大入金加载:
12.02%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
28
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.00
长期交易:
7 (43.75%)
短期交易:
9 (56.25%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.30 EUR
平均利润:
0.30 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
0.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
0.00 EUR (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
0.47% (5.51 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPCADm# 3
EURCADm# 2
AUDUSDm# 2
AUDCADm# 2
EURAUDm# 2
EURGBPm# 2
USDCADm# 1
GBPAUDm# 1
NZDCHFm# 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPCADm# 1
EURCADm# 1
AUDUSDm# 1
AUDCADm# 1
EURAUDm# 1
EURGBPm# 1
USDCADm# 0
GBPAUDm# 0
NZDCHFm# 0
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPCADm# 311
EURCADm# 199
AUDUSDm# 206
AUDCADm# 204
EURAUDm# 207
EURGBPm# 200
USDCADm# 101
GBPAUDm# 100
NZDCHFm# 100
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.47 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +4.80 EUR
最大连续亏损: -0.00 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Crescimento constante.
2026.01.10 20:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 20:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
