- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
16 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.47 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
4.80 EUR (1 628 pips)
毛利亏损:
0.00 EUR
最大连续赢利:
16 (4.80 EUR)
最大连续盈利:
4.80 EUR (16)
夏普比率:
3.69
交易活动:
n/a
最大入金加载:
12.02%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
28
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.00
长期交易:
7 (43.75%)
短期交易:
9 (56.25%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.30 EUR
平均利润:
0.30 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
0.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
0.00 EUR (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
0.47% (5.51 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCADm#
|3
|EURCADm#
|2
|AUDUSDm#
|2
|AUDCADm#
|2
|EURAUDm#
|2
|EURGBPm#
|2
|USDCADm#
|1
|GBPAUDm#
|1
|NZDCHFm#
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCADm#
|1
|EURCADm#
|1
|AUDUSDm#
|1
|AUDCADm#
|1
|EURAUDm#
|1
|EURGBPm#
|1
|USDCADm#
|0
|GBPAUDm#
|0
|NZDCHFm#
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCADm#
|311
|EURCADm#
|199
|AUDUSDm#
|206
|AUDCADm#
|204
|EURAUDm#
|207
|EURGBPm#
|200
|USDCADm#
|101
|GBPAUDm#
|100
|NZDCHFm#
|100
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.47 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +4.80 EUR
最大连续亏损: -0.00 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
