- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
16 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
0.47 EUR
Peor transacción:
0.00 EUR
Beneficio Bruto:
4.80 EUR (1 628 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 EUR
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (4.80 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
4.80 EUR (16)
Ratio de Sharpe:
3.69
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
12.02%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
7 (43.75%)
Transacciones Cortas:
9 (56.25%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.30 EUR
Beneficio medio:
0.30 EUR
Pérdidas medias:
0.00 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 EUR (0)
Crecimiento al mes:
0.41%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
0.00 EUR (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 EUR)
De fondos:
0.47% (5.51 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPCADm#
|3
|EURCADm#
|2
|AUDUSDm#
|2
|AUDCADm#
|2
|EURAUDm#
|2
|EURGBPm#
|2
|USDCADm#
|1
|GBPAUDm#
|1
|NZDCHFm#
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPCADm#
|1
|EURCADm#
|1
|AUDUSDm#
|1
|AUDCADm#
|1
|EURAUDm#
|1
|EURGBPm#
|1
|USDCADm#
|0
|GBPAUDm#
|0
|NZDCHFm#
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPCADm#
|311
|EURCADm#
|199
|AUDUSDm#
|206
|AUDCADm#
|204
|EURAUDm#
|207
|EURGBPm#
|200
|USDCADm#
|101
|GBPAUDm#
|100
|NZDCHFm#
|100
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +0.47 EUR
Peor transacción: -0 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +4.80 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 44" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Crescimento constante.
No hay comentarios