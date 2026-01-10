SeñalesSecciones
Willians Gomes Dos Santos

Willians

Willians Gomes Dos Santos
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 44
1:25
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
16 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
0.47 EUR
Peor transacción:
0.00 EUR
Beneficio Bruto:
4.80 EUR (1 628 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 EUR
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (4.80 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
4.80 EUR (16)
Ratio de Sharpe:
3.69
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
12.02%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
7 (43.75%)
Transacciones Cortas:
9 (56.25%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.30 EUR
Beneficio medio:
0.30 EUR
Pérdidas medias:
0.00 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 EUR (0)
Crecimiento al mes:
0.41%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
0.00 EUR (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 EUR)
De fondos:
0.47% (5.51 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPCADm# 3
EURCADm# 2
AUDUSDm# 2
AUDCADm# 2
EURAUDm# 2
EURGBPm# 2
USDCADm# 1
GBPAUDm# 1
NZDCHFm# 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPCADm# 1
EURCADm# 1
AUDUSDm# 1
AUDCADm# 1
EURAUDm# 1
EURGBPm# 1
USDCADm# 0
GBPAUDm# 0
NZDCHFm# 0
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPCADm# 311
EURCADm# 199
AUDUSDm# 206
AUDCADm# 204
EURAUDm# 207
EURGBPm# 200
USDCADm# 101
GBPAUDm# 100
NZDCHFm# 100
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.47 EUR
Peor transacción: -0 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +4.80 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 44" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Crescimento constante.
No hay comentarios
2026.01.10 20:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 20:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
