Trade:
16
Profit Trade:
16 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.47 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
4.80 EUR (1 628 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
16 (4.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4.80 EUR (16)
Indice di Sharpe:
3.69
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
12.02%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (43.75%)
Short Trade:
9 (56.25%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.30 EUR
Profitto medio:
0.30 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
0.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.47% (5.51 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCADm#
|3
|EURCADm#
|2
|AUDUSDm#
|2
|AUDCADm#
|2
|EURAUDm#
|2
|EURGBPm#
|2
|USDCADm#
|1
|GBPAUDm#
|1
|NZDCHFm#
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCADm#
|1
|EURCADm#
|1
|AUDUSDm#
|1
|AUDCADm#
|1
|EURAUDm#
|1
|EURGBPm#
|1
|USDCADm#
|0
|GBPAUDm#
|0
|NZDCHFm#
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCADm#
|311
|EURCADm#
|199
|AUDUSDm#
|206
|AUDCADm#
|204
|EURAUDm#
|207
|EURGBPm#
|200
|USDCADm#
|101
|GBPAUDm#
|100
|NZDCHFm#
|100
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Crescimento constante.
