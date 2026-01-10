SegnaliSezioni
Willians Gomes Dos Santos

Willians

Willians Gomes Dos Santos
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 44
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
16 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.47 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
4.80 EUR (1 628 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
16 (4.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4.80 EUR (16)
Indice di Sharpe:
3.69
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
12.02%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (43.75%)
Short Trade:
9 (56.25%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.30 EUR
Profitto medio:
0.30 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
0.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.47% (5.51 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCADm# 3
EURCADm# 2
AUDUSDm# 2
AUDCADm# 2
EURAUDm# 2
EURGBPm# 2
USDCADm# 1
GBPAUDm# 1
NZDCHFm# 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCADm# 1
EURCADm# 1
AUDUSDm# 1
AUDCADm# 1
EURAUDm# 1
EURGBPm# 1
USDCADm# 0
GBPAUDm# 0
NZDCHFm# 0
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCADm# 311
EURCADm# 199
AUDUSDm# 206
AUDCADm# 204
EURAUDm# 207
EURGBPm# 200
USDCADm# 101
GBPAUDm# 100
NZDCHFm# 100
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.47 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Crescimento constante.
Non ci sono recensioni
2026.01.10 20:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 20:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
