Willians Gomes Dos Santos

Willians

Willians Gomes Dos Santos
0 리뷰
1
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 44
1:25
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
16
이익 거래:
16 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
0.47 EUR
최악의 거래:
0.00 EUR
총 수익:
4.80 EUR (1 628 pips)
총 손실:
0.00 EUR
연속 최대 이익:
16 (4.80 EUR)
연속 최대 이익:
4.80 EUR (16)
샤프 비율:
3.69
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
12.02%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
7 (43.75%)
숏(주식차입매도):
9 (56.25%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.30 EUR
평균 이익:
0.30 EUR
평균 손실:
0.00 EUR
연속 최대 손실:
0 (0.00 EUR)
연속 최대 손실:
0.00 EUR (0)
월별 성장률:
0.41%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
0.00 EUR (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 EUR)
자본금별:
0.47% (5.51 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GBPCADm# 3
EURCADm# 2
AUDUSDm# 2
AUDCADm# 2
EURAUDm# 2
EURGBPm# 2
USDCADm# 1
GBPAUDm# 1
NZDCHFm# 1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPCADm# 1
EURCADm# 1
AUDUSDm# 1
AUDCADm# 1
EURAUDm# 1
EURGBPm# 1
USDCADm# 0
GBPAUDm# 0
NZDCHFm# 0
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPCADm# 311
EURCADm# 199
AUDUSDm# 206
AUDCADm# 204
EURAUDm# 207
EURGBPm# 200
USDCADm# 101
GBPAUDm# 100
NZDCHFm# 100
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +0.47 EUR
최악의 거래: -0 EUR
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +4.80 EUR
연속 최대 손실: -0.00 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 44"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Crescimento constante.
리뷰 없음
2026.01.10 20:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 20:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
