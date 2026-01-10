- 자본
- 축소
트레이드:
16
이익 거래:
16 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
0.47 EUR
최악의 거래:
0.00 EUR
총 수익:
4.80 EUR (1 628 pips)
총 손실:
0.00 EUR
연속 최대 이익:
16 (4.80 EUR)
연속 최대 이익:
4.80 EUR (16)
샤프 비율:
3.69
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
12.02%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
7 (43.75%)
숏(주식차입매도):
9 (56.25%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.30 EUR
평균 이익:
0.30 EUR
평균 손실:
0.00 EUR
연속 최대 손실:
0 (0.00 EUR)
연속 최대 손실:
0.00 EUR (0)
월별 성장률:
0.41%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
0.00 EUR (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 EUR)
자본금별:
0.47% (5.51 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPCADm#
|3
|EURCADm#
|2
|AUDUSDm#
|2
|AUDCADm#
|2
|EURAUDm#
|2
|EURGBPm#
|2
|USDCADm#
|1
|GBPAUDm#
|1
|NZDCHFm#
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPCADm#
|1
|EURCADm#
|1
|AUDUSDm#
|1
|AUDCADm#
|1
|EURAUDm#
|1
|EURGBPm#
|1
|USDCADm#
|0
|GBPAUDm#
|0
|NZDCHFm#
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPCADm#
|311
|EURCADm#
|199
|AUDUSDm#
|206
|AUDCADm#
|204
|EURAUDm#
|207
|EURGBPm#
|200
|USDCADm#
|101
|GBPAUDm#
|100
|NZDCHFm#
|100
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.47 EUR
최악의 거래: -0 EUR
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +4.80 EUR
연속 최대 손실: -0.00 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 44"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Crescimento constante.
