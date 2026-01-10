- Прирост
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
16 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.47 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
4.80 EUR (1 628 pips)
Общий убыток:
0.00 EUR
Макс. серия выигрышей:
16 (4.80 EUR)
Макс. прибыль в серии:
4.80 EUR (16)
Коэффициент Шарпа:
3.69
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
12.02%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
7 (43.75%)
Коротких трейдов:
9 (56.25%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.30 EUR
Средняя прибыль:
0.30 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
0.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.00 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.47% (5.51 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCADm#
|3
|EURCADm#
|2
|AUDUSDm#
|2
|AUDCADm#
|2
|EURAUDm#
|2
|EURGBPm#
|2
|USDCADm#
|1
|GBPAUDm#
|1
|NZDCHFm#
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCADm#
|1
|EURCADm#
|1
|AUDUSDm#
|1
|AUDCADm#
|1
|EURAUDm#
|1
|EURGBPm#
|1
|USDCADm#
|0
|GBPAUDm#
|0
|NZDCHFm#
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCADm#
|311
|EURCADm#
|199
|AUDUSDm#
|206
|AUDCADm#
|204
|EURAUDm#
|207
|EURGBPm#
|200
|USDCADm#
|101
|GBPAUDm#
|100
|NZDCHFm#
|100
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Лучший трейд: +0.47 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +4.80 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Crescimento constante.
