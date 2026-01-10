СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Willians
Willians Gomes Dos Santos

Willians

Willians Gomes Dos Santos
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 44
1:25
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
16 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.47 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
4.80 EUR (1 628 pips)
Общий убыток:
0.00 EUR
Макс. серия выигрышей:
16 (4.80 EUR)
Макс. прибыль в серии:
4.80 EUR (16)
Коэффициент Шарпа:
3.69
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
12.02%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
7 (43.75%)
Коротких трейдов:
9 (56.25%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.30 EUR
Средняя прибыль:
0.30 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
0.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.00 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.47% (5.51 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCADm# 3
EURCADm# 2
AUDUSDm# 2
AUDCADm# 2
EURAUDm# 2
EURGBPm# 2
USDCADm# 1
GBPAUDm# 1
NZDCHFm# 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCADm# 1
EURCADm# 1
AUDUSDm# 1
AUDCADm# 1
EURAUDm# 1
EURGBPm# 1
USDCADm# 0
GBPAUDm# 0
NZDCHFm# 0
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCADm# 311
EURCADm# 199
AUDUSDm# 206
AUDCADm# 204
EURAUDm# 207
EURGBPm# 200
USDCADm# 101
GBPAUDm# 100
NZDCHFm# 100
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.47 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +4.80 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Crescimento constante.
Нет отзывов
2026.01.10 20:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 20:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
