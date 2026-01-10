SinaisSeções
Willians Gomes Dos Santos

Willians

Willians Gomes Dos Santos
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 44
1:25
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
16 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.47 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
4.80 EUR (1 628 pips)
Perda bruta:
0.00 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (4.80 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
4.80 EUR (16)
Índice de Sharpe:
3.69
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
12.02%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
7 (43.75%)
Negociações curtas:
9 (56.25%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.30 EUR
Lucro médio:
0.30 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
0.41%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
0.00 EUR (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.47% (5.51 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPCADm# 3
EURCADm# 2
AUDUSDm# 2
AUDCADm# 2
EURAUDm# 2
EURGBPm# 2
USDCADm# 1
GBPAUDm# 1
NZDCHFm# 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPCADm# 1
EURCADm# 1
AUDUSDm# 1
AUDCADm# 1
EURAUDm# 1
EURGBPm# 1
USDCADm# 0
GBPAUDm# 0
NZDCHFm# 0
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPCADm# 311
EURCADm# 199
AUDUSDm# 206
AUDCADm# 204
EURAUDm# 207
EURGBPm# 200
USDCADm# 101
GBPAUDm# 100
NZDCHFm# 100
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.47 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +4.80 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Crescimento constante.
2026.01.10 20:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 20:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
