- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
16 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.47 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
4.80 EUR (1 628 pips)
Perda bruta:
0.00 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (4.80 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
4.80 EUR (16)
Índice de Sharpe:
3.69
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
12.02%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
7 (43.75%)
Negociações curtas:
9 (56.25%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.30 EUR
Lucro médio:
0.30 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
0.41%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
0.00 EUR (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.47% (5.51 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPCADm#
|3
|EURCADm#
|2
|AUDUSDm#
|2
|AUDCADm#
|2
|EURAUDm#
|2
|EURGBPm#
|2
|USDCADm#
|1
|GBPAUDm#
|1
|NZDCHFm#
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPCADm#
|1
|EURCADm#
|1
|AUDUSDm#
|1
|AUDCADm#
|1
|EURAUDm#
|1
|EURGBPm#
|1
|USDCADm#
|0
|GBPAUDm#
|0
|NZDCHFm#
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPCADm#
|311
|EURCADm#
|199
|AUDUSDm#
|206
|AUDCADm#
|204
|EURAUDm#
|207
|EURGBPm#
|200
|USDCADm#
|101
|GBPAUDm#
|100
|NZDCHFm#
|100
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.47 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +4.80 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Crescimento constante.
