Trades insgesamt:
16
Gewinntrades:
16 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
0.47 EUR
Schlechtester Trade:
0.00 EUR
Bruttoprofit:
4.80 EUR (1 628 pips)
Bruttoverlust:
0.00 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (4.80 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4.80 EUR (16)
Sharpe Ratio:
3.69
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
12.02%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
7 (43.75%)
Short-Positionen:
9 (56.25%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.30 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.30 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 EUR (0)
Wachstum pro Monat :
0.41%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
0.00 EUR (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 EUR)
Kapital:
0.47% (5.51 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPCADm#
|3
|EURCADm#
|2
|AUDUSDm#
|2
|AUDCADm#
|2
|EURAUDm#
|2
|EURGBPm#
|2
|USDCADm#
|1
|GBPAUDm#
|1
|NZDCHFm#
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPCADm#
|1
|EURCADm#
|1
|AUDUSDm#
|1
|AUDCADm#
|1
|EURAUDm#
|1
|EURGBPm#
|1
|USDCADm#
|0
|GBPAUDm#
|0
|NZDCHFm#
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPCADm#
|311
|EURCADm#
|199
|AUDUSDm#
|206
|AUDCADm#
|204
|EURAUDm#
|207
|EURGBPm#
|200
|USDCADm#
|101
|GBPAUDm#
|100
|NZDCHFm#
|100
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.47 EUR
Schlechtester Trade: -0 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.80 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 44" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
