SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Willians
Willians Gomes Dos Santos

Willians

Willians Gomes Dos Santos
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 44
1:25
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
16
Gewinntrades:
16 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
0.47 EUR
Schlechtester Trade:
0.00 EUR
Bruttoprofit:
4.80 EUR (1 628 pips)
Bruttoverlust:
0.00 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (4.80 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4.80 EUR (16)
Sharpe Ratio:
3.69
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
12.02%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
7 (43.75%)
Short-Positionen:
9 (56.25%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.30 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.30 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 EUR (0)
Wachstum pro Monat :
0.41%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
0.00 EUR (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 EUR)
Kapital:
0.47% (5.51 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPCADm# 3
EURCADm# 2
AUDUSDm# 2
AUDCADm# 2
EURAUDm# 2
EURGBPm# 2
USDCADm# 1
GBPAUDm# 1
NZDCHFm# 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPCADm# 1
EURCADm# 1
AUDUSDm# 1
AUDCADm# 1
EURAUDm# 1
EURGBPm# 1
USDCADm# 0
GBPAUDm# 0
NZDCHFm# 0
1 2
1 2
1 2
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPCADm# 311
EURCADm# 199
AUDUSDm# 206
AUDCADm# 204
EURAUDm# 207
EURGBPm# 200
USDCADm# 101
GBPAUDm# 100
NZDCHFm# 100
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.47 EUR
Schlechtester Trade: -0 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.80 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 44" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Crescimento constante.
Keine Bewertungen
2026.01.10 20:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 20:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen