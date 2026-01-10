SinyallerBölümler
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation03

Juan Sebastian Serna Bedoya
0 inceleme
52 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 6%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
317
Kârla kapanan işlemler:
142 (44.79%)
Zararla kapanan işlemler:
175 (55.21%)
En iyi işlem:
79.13 USD
En kötü işlem:
-61.68 USD
Brüt kâr:
2 050.64 USD (197 352 pips)
Brüt zarar:
-1 987.37 USD (156 830 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (67.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
157.60 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
284 (89.59%)
Satış işlemleri:
33 (10.41%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
14.44 USD
Ortalama zarar:
-11.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-118.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-162.93 USD (6)
Aylık büyüme:
26.83%
Yıllık tahmin:
325.58%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
320.93 USD
Maksimum:
373.78 USD (35.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.64% (375.76 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.48 × 278
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.58 × 118
VantageFXInternational-Live
4.91 × 22
AdmiralMarkets-Live
5.19 × 73
7 daha fazla...
This was a third party account managed wrongly, it was received by our company for recovery leading to the current growth, proof of the value of our quantum technology analysis. 
İnceleme yok
2026.01.10 17:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
