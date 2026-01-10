SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AxtralQuant TechValidation03
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation03

Juan Sebastian Serna Bedoya
0 Bewertungen
52 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 6%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
317
Gewinntrades:
142 (44.79%)
Verlusttrades:
175 (55.21%)
Bester Trade:
79.13 USD
Schlechtester Trade:
-61.68 USD
Bruttoprofit:
2 050.64 USD (197 352 pips)
Bruttoverlust:
-1 987.37 USD (156 830 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (67.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
157.60 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.17
Long-Positionen:
284 (89.59%)
Short-Positionen:
33 (10.41%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-118.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-162.93 USD (6)
Wachstum pro Monat :
26.83%
Jahresprognose:
325.58%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
320.93 USD
Maximaler:
373.78 USD (35.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.64% (375.76 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NDX 267
XAUUSD 48
USDJPY 1
SP500 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NDX -165
XAUUSD 185
USDJPY 43
SP500 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NDX 15K
XAUUSD 25K
USDJPY 644
SP500 -28
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +79.13 USD
Schlechtester Trade: -62 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -118.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.48 × 278
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.58 × 118
VantageFXInternational-Live
4.91 × 22
AdmiralMarkets-Live
5.19 × 73
noch 7 ...
This was a third party account managed wrongly, it was received by our company for recovery leading to the current growth, proof of the value of our quantum technology analysis. 
Keine Bewertungen
2026.01.10 17:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
