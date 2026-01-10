- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
317
Gewinntrades:
142 (44.79%)
Verlusttrades:
175 (55.21%)
Bester Trade:
79.13 USD
Schlechtester Trade:
-61.68 USD
Bruttoprofit:
2 050.64 USD (197 352 pips)
Bruttoverlust:
-1 987.37 USD (156 830 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (67.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
157.60 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.17
Long-Positionen:
284 (89.59%)
Short-Positionen:
33 (10.41%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-118.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-162.93 USD (6)
Wachstum pro Monat :
26.83%
Jahresprognose:
325.58%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
320.93 USD
Maximaler:
373.78 USD (35.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.64% (375.76 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NDX
|267
|XAUUSD
|48
|USDJPY
|1
|SP500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NDX
|-165
|XAUUSD
|185
|USDJPY
|43
|SP500
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NDX
|15K
|XAUUSD
|25K
|USDJPY
|644
|SP500
|-28
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +79.13 USD
Schlechtester Trade: -62 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -118.03 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.48 × 278
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.58 × 118
|
VantageFXInternational-Live
|4.91 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|5.19 × 73
This was a third party account managed wrongly, it was received by our company for recovery leading to the current growth, proof of the value of our quantum technology analysis.
