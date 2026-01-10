SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AxtralQuant TechValidation03
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation03

Juan Sebastian Serna Bedoya
0 avis
52 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 6%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
317
Bénéfice trades:
142 (44.79%)
Perte trades:
175 (55.21%)
Meilleure transaction:
79.13 USD
Pire transaction:
-61.68 USD
Bénéfice brut:
2 050.64 USD (197 352 pips)
Perte brute:
-1 987.37 USD (156 830 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (67.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
157.60 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
284 (89.59%)
Courts trades:
33 (10.41%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.20 USD
Bénéfice moyen:
14.44 USD
Perte moyenne:
-11.36 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-118.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-162.93 USD (6)
Croissance mensuelle:
26.83%
Prévision annuelle:
325.58%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
320.93 USD
Maximal:
373.78 USD (35.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.64% (375.76 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NDX 267
XAUUSD 48
USDJPY 1
SP500 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NDX -165
XAUUSD 185
USDJPY 43
SP500 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NDX 15K
XAUUSD 25K
USDJPY 644
SP500 -28
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +79.13 USD
Pire transaction: -62 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +67.73 USD
Perte consécutive maximale: -118.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.48 × 278
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.58 × 118
VantageFXInternational-Live
4.91 × 22
AdmiralMarkets-Live
5.19 × 73
7 plus...
This was a third party account managed wrongly, it was received by our company for recovery leading to the current growth, proof of the value of our quantum technology analysis. 
Aucun avis
2026.01.10 17:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
