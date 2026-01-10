SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AxtralQuant TechValidation03
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation03

Juan Sebastian Serna Bedoya
0 recensioni
52 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 6%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
317
Profit Trade:
142 (44.79%)
Loss Trade:
175 (55.21%)
Best Trade:
79.13 USD
Worst Trade:
-61.68 USD
Profitto lordo:
2 050.64 USD (197 352 pips)
Perdita lorda:
-1 987.37 USD (156 830 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (67.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
284 (89.59%)
Short Trade:
33 (10.41%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
14.44 USD
Perdita media:
-11.36 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-118.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-162.93 USD (6)
Crescita mensile:
26.83%
Previsione annuale:
325.58%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
320.93 USD
Massimale:
373.78 USD (35.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.64% (375.76 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 267
XAUUSD 48
USDJPY 1
SP500 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX -165
XAUUSD 185
USDJPY 43
SP500 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX 15K
XAUUSD 25K
USDJPY 644
SP500 -28
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +79.13 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +67.73 USD
Massima perdita consecutiva: -118.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.48 × 278
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.58 × 118
VantageFXInternational-Live
4.91 × 22
AdmiralMarkets-Live
5.19 × 73
7 più
This was a third party account managed wrongly, it was received by our company for recovery leading to the current growth, proof of the value of our quantum technology analysis. 
Non ci sono recensioni
2026.01.10 17:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
