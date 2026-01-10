- 자본
- 축소
트레이드:
317
이익 거래:
142 (44.79%)
손실 거래:
175 (55.21%)
최고의 거래:
79.13 USD
최악의 거래:
-61.68 USD
총 수익:
2 050.64 USD (197 352 pips)
총 손실:
-1 987.37 USD (156 830 pips)
연속 최대 이익:
6 (67.73 USD)
연속 최대 이익:
157.60 USD (4)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.17
롱(주식매수):
284 (89.59%)
숏(주식차입매도):
33 (10.41%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
0.20 USD
평균 이익:
14.44 USD
평균 손실:
-11.36 USD
연속 최대 손실:
10 (-118.03 USD)
연속 최대 손실:
-162.93 USD (6)
월별 성장률:
26.83%
연간 예측:
325.58%
Algo 트레이딩:
76%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
320.93 USD
최대한의:
373.78 USD (35.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.64% (375.76 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NDX
|267
|XAUUSD
|48
|USDJPY
|1
|SP500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NDX
|-165
|XAUUSD
|185
|USDJPY
|43
|SP500
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NDX
|15K
|XAUUSD
|25K
|USDJPY
|644
|SP500
|-28
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +79.13 USD
최악의 거래: -62 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +67.73 USD
연속 최대 손실: -118.03 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.48 × 278
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.58 × 118
|
VantageFXInternational-Live
|4.91 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|5.19 × 73
This was a third party account managed wrongly, it was received by our company for recovery leading to the current growth, proof of the value of our quantum technology analysis.
리뷰 없음