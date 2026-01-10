시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AxtralQuant TechValidation03
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation03

Juan Sebastian Serna Bedoya
0 리뷰
52
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 6%
Darwinex-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
317
이익 거래:
142 (44.79%)
손실 거래:
175 (55.21%)
최고의 거래:
79.13 USD
최악의 거래:
-61.68 USD
총 수익:
2 050.64 USD (197 352 pips)
총 손실:
-1 987.37 USD (156 830 pips)
연속 최대 이익:
6 (67.73 USD)
연속 최대 이익:
157.60 USD (4)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.17
롱(주식매수):
284 (89.59%)
숏(주식차입매도):
33 (10.41%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
0.20 USD
평균 이익:
14.44 USD
평균 손실:
-11.36 USD
연속 최대 손실:
10 (-118.03 USD)
연속 최대 손실:
-162.93 USD (6)
월별 성장률:
26.83%
연간 예측:
325.58%
Algo 트레이딩:
76%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
320.93 USD
최대한의:
373.78 USD (35.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.64% (375.76 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NDX 267
XAUUSD 48
USDJPY 1
SP500 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NDX -165
XAUUSD 185
USDJPY 43
SP500 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NDX 15K
XAUUSD 25K
USDJPY 644
SP500 -28
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +79.13 USD
최악의 거래: -62 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +67.73 USD
연속 최대 손실: -118.03 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.48 × 278
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.58 × 118
VantageFXInternational-Live
4.91 × 22
AdmiralMarkets-Live
5.19 × 73
7 더...
This was a third party account managed wrongly, it was received by our company for recovery leading to the current growth, proof of the value of our quantum technology analysis. 
리뷰 없음
2026.01.10 17:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
