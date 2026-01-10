- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
317
Transacciones Rentables:
142 (44.79%)
Transacciones Irrentables:
175 (55.21%)
Mejor transacción:
79.13 USD
Peor transacción:
-61.68 USD
Beneficio Bruto:
2 050.64 USD (197 352 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 987.37 USD (156 830 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (67.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
157.60 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.17
Transacciones Largas:
284 (89.59%)
Transacciones Cortas:
33 (10.41%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.20 USD
Beneficio medio:
14.44 USD
Pérdidas medias:
-11.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-118.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-162.93 USD (6)
Crecimiento al mes:
26.83%
Pronóstico anual:
325.58%
Trading algorítmico:
76%
Reducción de balance:
Absoluto:
320.93 USD
Máxima:
373.78 USD (35.50%)
Reducción relativa:
De balance:
35.64% (375.76 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NDX
|267
|XAUUSD
|48
|USDJPY
|1
|SP500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NDX
|-165
|XAUUSD
|185
|USDJPY
|43
|SP500
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NDX
|15K
|XAUUSD
|25K
|USDJPY
|644
|SP500
|-28
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +79.13 USD
Peor transacción: -62 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +67.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -118.03 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.48 × 278
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.58 × 118
|
VantageFXInternational-Live
|4.91 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|5.19 × 73
otros 7...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Cuenta utilizada de manera personal por un tercero que después ha sido recibida por nuestra compañía para su recuperación y crecimiento actual, una muestra más del valor de nuestra tecnología de análisis cuántico.
No hay comentarios