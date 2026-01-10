SeñalesSecciones
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation03

Juan Sebastian Serna Bedoya
52 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 6%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
317
Transacciones Rentables:
142 (44.79%)
Transacciones Irrentables:
175 (55.21%)
Mejor transacción:
79.13 USD
Peor transacción:
-61.68 USD
Beneficio Bruto:
2 050.64 USD (197 352 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 987.37 USD (156 830 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (67.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
157.60 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.17
Transacciones Largas:
284 (89.59%)
Transacciones Cortas:
33 (10.41%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.20 USD
Beneficio medio:
14.44 USD
Pérdidas medias:
-11.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-118.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-162.93 USD (6)
Crecimiento al mes:
26.83%
Pronóstico anual:
325.58%
Trading algorítmico:
76%
Reducción de balance:
Absoluto:
320.93 USD
Máxima:
373.78 USD (35.50%)
Reducción relativa:
De balance:
35.64% (375.76 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NDX 267
XAUUSD 48
USDJPY 1
SP500 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NDX -165
XAUUSD 185
USDJPY 43
SP500 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NDX 15K
XAUUSD 25K
USDJPY 644
SP500 -28
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +79.13 USD
Peor transacción: -62 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +67.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -118.03 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.48 × 278
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.58 × 118
VantageFXInternational-Live
4.91 × 22
AdmiralMarkets-Live
5.19 × 73
otros 7...
Cuenta utilizada de manera personal por un tercero que después ha sido recibida por nuestra compañía para su recuperación y crecimiento actual, una muestra más del valor de nuestra tecnología de análisis cuántico. 
2026.01.10 17:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
