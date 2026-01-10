Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real20 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 Exness-MT5Real 0.00 × 3 OneRoyal-Server 0.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.31 × 275 ForexTimeFXTM-Live01 0.33 × 3 TickmillUK-Live 0.50 × 2 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 ICMarketsSC-MT5 1.30 × 20 Darwinex-Live 1.48 × 278 FXOpen-MT5 1.50 × 2 FPMarketsLLC-Live 1.57 × 42 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 2.00 × 3 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.00 × 2 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 PrimeCodex-MT5 2.58 × 24 Alpari-Real01 3.00 × 1 Swissquote-Server 4.58 × 118 VantageFXInternational-Live 4.91 × 22 AdmiralMarkets-Live 5.19 × 73 еще 7...