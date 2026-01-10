- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
317
Прибыльных трейдов:
142 (44.79%)
Убыточных трейдов:
175 (55.21%)
Лучший трейд:
79.13 USD
Худший трейд:
-61.68 USD
Общая прибыль:
2 050.64 USD (197 352 pips)
Общий убыток:
-1 987.37 USD (156 830 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (67.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
157.60 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
284 (89.59%)
Коротких трейдов:
33 (10.41%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
14.44 USD
Средний убыток:
-11.36 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-118.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-162.93 USD (6)
Прирост в месяц:
26.83%
Годовой прогноз:
325.58%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
320.93 USD
Максимальная:
373.78 USD (35.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.64% (375.76 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NDX
|267
|XAUUSD
|48
|USDJPY
|1
|SP500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NDX
|-165
|XAUUSD
|185
|USDJPY
|43
|SP500
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NDX
|15K
|XAUUSD
|25K
|USDJPY
|644
|SP500
|-28
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +79.13 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +67.73 USD
Макс. убыток в серии: -118.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.48 × 278
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.58 × 118
|
VantageFXInternational-Live
|4.91 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|5.19 × 73
This was a third party account managed wrongly, it was received by our company for recovery leading to the current growth, proof of the value of our quantum technology analysis.
Нет отзывов