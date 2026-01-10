- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
317
盈利交易:
142 (44.79%)
亏损交易:
175 (55.21%)
最好交易:
79.13 USD
最差交易:
-61.68 USD
毛利:
2 050.64 USD (197 352 pips)
毛利亏损:
-1 987.37 USD (156 830 pips)
最大连续赢利:
6 (67.73 USD)
最大连续盈利:
157.60 USD (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
24 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.17
长期交易:
284 (89.59%)
短期交易:
33 (10.41%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.20 USD
平均利润:
14.44 USD
平均损失:
-11.36 USD
最大连续失误:
10 (-118.03 USD)
最大连续亏损:
-162.93 USD (6)
每月增长:
26.83%
年度预测:
325.58%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
320.93 USD
最大值:
373.78 USD (35.50%)
相对跌幅:
结余:
35.64% (375.76 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NDX
|267
|XAUUSD
|48
|USDJPY
|1
|SP500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NDX
|-165
|XAUUSD
|185
|USDJPY
|43
|SP500
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NDX
|15K
|XAUUSD
|25K
|USDJPY
|644
|SP500
|-28
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +79.13 USD
最差交易: -62 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +67.73 USD
最大连续亏损: -118.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.48 × 278
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.58 × 118
|
VantageFXInternational-Live
|4.91 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|5.19 × 73
This was a third party account managed wrongly, it was received by our company for recovery leading to the current growth, proof of the value of our quantum technology analysis.
没有评论