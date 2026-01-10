- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
317
利益トレード:
142 (44.79%)
損失トレード:
175 (55.21%)
ベストトレード:
79.13 USD
最悪のトレード:
-61.68 USD
総利益:
2 050.64 USD (197 352 pips)
総損失:
-1 987.37 USD (156 830 pips)
最大連続の勝ち:
6 (67.73 USD)
最大連続利益:
157.60 USD (4)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
284 (89.59%)
短いトレード:
33 (10.41%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.20 USD
平均利益:
14.44 USD
平均損失:
-11.36 USD
最大連続の負け:
10 (-118.03 USD)
最大連続損失:
-162.93 USD (6)
月間成長:
26.83%
年間予想:
325.58%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
320.93 USD
最大の:
373.78 USD (35.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.64% (375.76 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NDX
|267
|XAUUSD
|48
|USDJPY
|1
|SP500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NDX
|-165
|XAUUSD
|185
|USDJPY
|43
|SP500
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NDX
|15K
|XAUUSD
|25K
|USDJPY
|644
|SP500
|-28
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +79.13 USD
最悪のトレード: -62 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +67.73 USD
最大連続損失: -118.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.48 × 278
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.58 × 118
|
VantageFXInternational-Live
|4.91 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|5.19 × 73
This was a third party account managed wrongly, it was received by our company for recovery leading to the current growth, proof of the value of our quantum technology analysis.
