シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AxtralQuant TechValidation03
Juan Sebastian Serna Bedoya

AxtralQuant TechValidation03

Juan Sebastian Serna Bedoya
レビュー0件
52週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 6%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
317
利益トレード:
142 (44.79%)
損失トレード:
175 (55.21%)
ベストトレード:
79.13 USD
最悪のトレード:
-61.68 USD
総利益:
2 050.64 USD (197 352 pips)
総損失:
-1 987.37 USD (156 830 pips)
最大連続の勝ち:
6 (67.73 USD)
最大連続利益:
157.60 USD (4)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.17
長いトレード:
284 (89.59%)
短いトレード:
33 (10.41%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.20 USD
平均利益:
14.44 USD
平均損失:
-11.36 USD
最大連続の負け:
10 (-118.03 USD)
最大連続損失:
-162.93 USD (6)
月間成長:
26.83%
年間予想:
325.58%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
320.93 USD
最大の:
373.78 USD (35.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.64% (375.76 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NDX 267
XAUUSD 48
USDJPY 1
SP500 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NDX -165
XAUUSD 185
USDJPY 43
SP500 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NDX 15K
XAUUSD 25K
USDJPY 644
SP500 -28
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +79.13 USD
最悪のトレード: -62 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +67.73 USD
最大連続損失: -118.03 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.48 × 278
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.58 × 118
VantageFXInternational-Live
4.91 × 22
AdmiralMarkets-Live
5.19 × 73
7 より多く...
This was a third party account managed wrongly, it was received by our company for recovery leading to the current growth, proof of the value of our quantum technology analysis. 
レビューなし
2026.01.10 17:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
