- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
56 (69.13%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (30.86%)
En iyi işlem:
39.11 USD
En kötü işlem:
-51.49 USD
Brüt kâr:
520.76 USD (53 279 pips)
Brüt zarar:
-290.48 USD (28 107 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (139.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
139.81 USD (16)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
19.25%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
81 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
2.84 USD
Ortalama kâr:
9.30 USD
Ortalama zarar:
-11.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-20.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.20 USD (3)
Aylık büyüme:
0.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
137.08 USD (1.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|230
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.11 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +139.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
🔍 Strategy Features | 策略特点
✅ Multi-Strategy Approach | 多策略融合
We combine systems like Scalper 5 , Mirror , and Omega to adapt to various market conditions.
我们融合 Scalper 5 、 Mirror 、 Omega 等多个系统，适应不同市场环境。
✅ Strict Risk Management | 严格风险管理
Every trade includes stop loss & take profit.
每笔交易均设止损止盈。
✅ Focus on Gold (XAUUSD) | 专注黄金品种
Deep expertise in one instrument ensures consistency and precision.
专注于单一品种（黄金），确保一致性与精确性。
✅ Optimal Trade Frequency | 合理交易频率
~2–3 trades daily – active but not overtrading.
日均约2–3笔交易 – 活跃但不过度交易。
