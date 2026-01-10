SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XAUUSD LOW DD Prop firm suitable
Xiaoming Fang

XAUUSD LOW DD Prop firm suitable

Xiaoming Fang
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server2
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
56 (69.13%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (30.86%)
En iyi işlem:
39.11 USD
En kötü işlem:
-51.49 USD
Brüt kâr:
520.76 USD (53 279 pips)
Brüt zarar:
-290.48 USD (28 107 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (139.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
139.81 USD (16)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
19.25%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
81 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
2.84 USD
Ortalama kâr:
9.30 USD
Ortalama zarar:
-11.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-20.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.20 USD (3)
Aylık büyüme:
0.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
137.08 USD (1.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 230
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.11 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +139.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🔍 Strategy Features | 策略特点

✅ Multi-Strategy Approach | 多策略融合

We combine systems like   Scalper 5 ,  Mirror , and  Omega  to adapt to various market conditions.

我们融合 Scalper 5 Mirror Omega 等多个系统，适应不同市场环境。

✅ Strict Risk Management | 严格风险管理

Every trade includes stop loss & take profit. 

每笔交易均设止损止盈。

✅ Focus on Gold (XAUUSD) | 专注黄金品种

Deep expertise in one instrument ensures consistency and precision.

专注于单一品种（黄金），确保一致性与精确性。

✅ Optimal Trade Frequency | 合理交易频率

~2–3 trades daily – active but not overtrading.

日均约2–3笔交易 – 活跃但不过度交易。


İnceleme yok
2026.01.10 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol