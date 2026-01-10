SeñalesSecciones
Xiaoming Fang

XAUUSD LOW DD Prop firm suitable

Xiaoming Fang
0 comentarios
6 semanas
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server2
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
81
Transacciones Rentables:
56 (69.13%)
Transacciones Irrentables:
25 (30.86%)
Mejor transacción:
39.11 USD
Peor transacción:
-51.49 USD
Beneficio Bruto:
520.76 USD (53 279 pips)
Pérdidas Brutas:
-290.48 USD (28 107 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (139.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
139.81 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
19.25%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
1.68
Transacciones Largas:
81 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.79
Beneficio Esperado:
2.84 USD
Beneficio medio:
9.30 USD
Pérdidas medias:
-11.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-20.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-114.20 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 USD
Máxima:
137.08 USD (1.34%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 230
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +39.11 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +139.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

🔍 Strategy Features | 策略特点

✅ Multi-Strategy Approach | 多策略融合

We combine systems like   Scalper 5 ,  Mirror , and  Omega  to adapt to various market conditions.

我们融合 Scalper 5 Mirror Omega 等多个系统，适应不同市场环境。

✅ Strict Risk Management | 严格风险管理

Every trade includes stop loss & take profit. 

每笔交易均设止损止盈。

✅ Focus on Gold (XAUUSD) | 专注黄金品种

Deep expertise in one instrument ensures consistency and precision.

专注于单一品种（黄金），确保一致性与精确性。

✅ Optimal Trade Frequency | 合理交易频率

~2–3 trades daily – active but not overtrading.

日均约2–3笔交易 – 活跃但不过度交易。


2026.01.10 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
