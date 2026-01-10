- Incremento
Total de Trades:
81
Transacciones Rentables:
56 (69.13%)
Transacciones Irrentables:
25 (30.86%)
Mejor transacción:
39.11 USD
Peor transacción:
-51.49 USD
Beneficio Bruto:
520.76 USD (53 279 pips)
Pérdidas Brutas:
-290.48 USD (28 107 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (139.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
139.81 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
19.25%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
1.68
Transacciones Largas:
81 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.79
Beneficio Esperado:
2.84 USD
Beneficio medio:
9.30 USD
Pérdidas medias:
-11.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-20.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-114.20 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 USD
Máxima:
137.08 USD (1.34%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|230
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Mejor transacción: +39.11 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +139.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
🔍 Strategy Features | 策略特点
✅ Multi-Strategy Approach | 多策略融合
We combine systems like Scalper 5 , Mirror , and Omega to adapt to various market conditions.
我们融合 Scalper 5 、 Mirror 、 Omega 等多个系统，适应不同市场环境。
✅ Strict Risk Management | 严格风险管理
Every trade includes stop loss & take profit.
每笔交易均设止损止盈。
✅ Focus on Gold (XAUUSD) | 专注黄金品种
Deep expertise in one instrument ensures consistency and precision.
专注于单一品种（黄金），确保一致性与精确性。
✅ Optimal Trade Frequency | 合理交易频率
~2–3 trades daily – active but not overtrading.
日均约2–3笔交易 – 活跃但不过度交易。
