- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
81
Bénéfice trades:
56 (69.13%)
Perte trades:
25 (30.86%)
Meilleure transaction:
39.11 USD
Pire transaction:
-51.49 USD
Bénéfice brut:
520.76 USD (53 279 pips)
Perte brute:
-290.48 USD (28 107 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (139.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
139.81 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
19.25%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.68
Longs trades:
81 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
2.84 USD
Bénéfice moyen:
9.30 USD
Perte moyenne:
-11.62 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-20.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-114.20 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.87%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
137.08 USD (1.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|230
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +39.11 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +139.81 USD
Perte consécutive maximale: -20.20 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
🔍 Strategy Features | 策略特点
✅ Multi-Strategy Approach | 多策略融合
We combine systems like Scalper 5 , Mirror , and Omega to adapt to various market conditions.
我们融合 Scalper 5 、 Mirror 、 Omega 等多个系统，适应不同市场环境。
✅ Strict Risk Management | 严格风险管理
Every trade includes stop loss & take profit.
每笔交易均设止损止盈。
✅ Focus on Gold (XAUUSD) | 专注黄金品种
Deep expertise in one instrument ensures consistency and precision.
专注于单一品种（黄金），确保一致性与精确性。
✅ Optimal Trade Frequency | 合理交易频率
~2–3 trades daily – active but not overtrading.
日均约2–3笔交易 – 活跃但不过度交易。
