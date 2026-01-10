信号部分
信号 / MetaTrader 5 / XAUUSD LOW DD Prop firm suitable
Xiaoming Fang

XAUUSD LOW DD Prop firm suitable

Xiaoming Fang
0条评论
6
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server2
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
81
盈利交易:
56 (69.13%)
亏损交易:
25 (30.86%)
最好交易:
39.11 USD
最差交易:
-51.49 USD
毛利:
520.76 USD (53 279 pips)
毛利亏损:
-290.48 USD (28 107 pips)
最大连续赢利:
16 (139.81 USD)
最大连续盈利:
139.81 USD (16)
夏普比率:
0.21
交易活动:
n/a
最大入金加载:
19.25%
最近交易:
24 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.68
长期交易:
81 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.79
预期回报:
2.84 USD
平均利润:
9.30 USD
平均损失:
-11.62 USD
最大连续失误:
4 (-20.20 USD)
最大连续亏损:
-114.20 USD (3)
每月增长:
0.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
137.08 USD (1.34%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 230
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +39.11 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +139.81 USD
最大连续亏损: -20.20 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

🔍 Strategy Features | 策略特点

✅ Multi-Strategy Approach | 多策略融合

We combine systems like   Scalper 5 ,  Mirror , and  Omega  to adapt to various market conditions.

我们融合 Scalper 5 Mirror Omega 等多个系统，适应不同市场环境。

✅ Strict Risk Management | 严格风险管理

Every trade includes stop loss & take profit. 

每笔交易均设止损止盈。

✅ Focus on Gold (XAUUSD) | 专注黄金品种

Deep expertise in one instrument ensures consistency and precision.

专注于单一品种（黄金），确保一致性与精确性。

✅ Optimal Trade Frequency | 合理交易频率

~2–3 trades daily – active but not overtrading.

日均约2–3笔交易 – 活跃但不过度交易。


2026.01.10 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
