交易:
81
盈利交易:
56 (69.13%)
亏损交易:
25 (30.86%)
最好交易:
39.11 USD
最差交易:
-51.49 USD
毛利:
520.76 USD (53 279 pips)
毛利亏损:
-290.48 USD (28 107 pips)
最大连续赢利:
16 (139.81 USD)
最大连续盈利:
139.81 USD (16)
夏普比率:
0.21
交易活动:
n/a
最大入金加载:
19.25%
最近交易:
24 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.68
长期交易:
81 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.79
预期回报:
2.84 USD
平均利润:
9.30 USD
平均损失:
-11.62 USD
最大连续失误:
4 (-20.20 USD)
最大连续亏损:
-114.20 USD (3)
每月增长:
0.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
137.08 USD (1.34%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|230
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.11 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +139.81 USD
最大连续亏损: -20.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
🔍 Strategy Features | 策略特点
✅ Multi-Strategy Approach | 多策略融合
We combine systems like Scalper 5 , Mirror , and Omega to adapt to various market conditions.
我们融合 Scalper 5 、 Mirror 、 Omega 等多个系统，适应不同市场环境。
✅ Strict Risk Management | 严格风险管理
Every trade includes stop loss & take profit.
每笔交易均设止损止盈。
✅ Focus on Gold (XAUUSD) | 专注黄金品种
Deep expertise in one instrument ensures consistency and precision.
专注于单一品种（黄金），确保一致性与精确性。
✅ Optimal Trade Frequency | 合理交易频率
~2–3 trades daily – active but not overtrading.
日均约2–3笔交易 – 活跃但不过度交易。
