- 자본
- 축소
트레이드:
81
이익 거래:
56 (69.13%)
손실 거래:
25 (30.86%)
최고의 거래:
39.11 USD
최악의 거래:
-51.49 USD
총 수익:
520.76 USD (53 279 pips)
총 손실:
-290.48 USD (28 107 pips)
연속 최대 이익:
16 (139.81 USD)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
19.25%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
1.68
롱(주식매수):
81 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.79
기대수익:
2.84 USD
평균 이익:
9.30 USD
평균 손실:
-11.62 USD
연속 최대 손실:
4 (-20.20 USD)
월별 성장률:
0.87%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 USD
최대한의:
137.08 USD (1.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|230
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
🔍 Strategy Features | 策略特点
✅ Multi-Strategy Approach | 多策略融合
We combine systems like Scalper 5 , Mirror , and Omega to adapt to various market conditions.
我们融合 Scalper 5 、 Mirror 、 Omega 等多个系统，适应不同市场环境。
✅ Strict Risk Management | 严格风险管理
Every trade includes stop loss & take profit.
每笔交易均设止损止盈。
✅ Focus on Gold (XAUUSD) | 专注黄金品种
Deep expertise in one instrument ensures consistency and precision.
专注于单一品种（黄金），确保一致性与精确性。
✅ Optimal Trade Frequency | 合理交易频率
~2–3 trades daily – active but not overtrading.
日均约2–3笔交易 – 活跃但不过度交易。
