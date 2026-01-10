시그널섹션
Xiaoming Fang

XAUUSD LOW DD Prop firm suitable

Xiaoming Fang
0 리뷰
6
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server2
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
81
이익 거래:
56 (69.13%)
손실 거래:
25 (30.86%)
최고의 거래:
39.11 USD
최악의 거래:
-51.49 USD
총 수익:
520.76 USD (53 279 pips)
총 손실:
-290.48 USD (28 107 pips)
연속 최대 이익:
16 (139.81 USD)
연속 최대 이익:
139.81 USD (16)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
19.25%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
1.68
롱(주식매수):
81 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.79
기대수익:
2.84 USD
평균 이익:
9.30 USD
평균 손실:
-11.62 USD
연속 최대 손실:
4 (-20.20 USD)
연속 최대 손실:
-114.20 USD (3)
월별 성장률:
0.87%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 USD
최대한의:
137.08 USD (1.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 230
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +39.11 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +139.81 USD
연속 최대 손실: -20.20 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

🔍 Strategy Features | 策略特点

✅ Multi-Strategy Approach | 多策略融合

We combine systems like   Scalper 5 ,  Mirror , and  Omega  to adapt to various market conditions.

我们融合 Scalper 5 Mirror Omega 等多个系统，适应不同市场环境。

✅ Strict Risk Management | 严格风险管理

Every trade includes stop loss & take profit. 

每笔交易均设止损止盈。

✅ Focus on Gold (XAUUSD) | 专注黄金品种

Deep expertise in one instrument ensures consistency and precision.

专注于单一品种（黄金），确保一致性与精确性。

✅ Optimal Trade Frequency | 合理交易频率

~2–3 trades daily – active but not overtrading.

日均约2–3笔交易 – 活跃但不过度交易。


2026.01.10 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
