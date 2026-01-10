SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / XAUUSD LOW DD Prop firm suitable
Xiaoming Fang

XAUUSD LOW DD Prop firm suitable

Xiaoming Fang
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server2
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
81
Gewinntrades:
56 (69.13%)
Verlusttrades:
25 (30.86%)
Bester Trade:
39.11 USD
Schlechtester Trade:
-51.49 USD
Bruttoprofit:
520.76 USD (53 279 pips)
Bruttoverlust:
-290.48 USD (28 107 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (139.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
139.81 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
19.25%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.68
Long-Positionen:
81 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.79
Mathematische Gewinnerwartung:
2.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-20.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-114.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 USD
Maximaler:
137.08 USD (1.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 230
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +39.11 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +139.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

🔍 Strategy Features | 策略特点

✅ Multi-Strategy Approach | 多策略融合

We combine systems like   Scalper 5 ,  Mirror , and  Omega  to adapt to various market conditions.

我们融合 Scalper 5 Mirror Omega 等多个系统，适应不同市场环境。

✅ Strict Risk Management | 严格风险管理

Every trade includes stop loss & take profit. 

每笔交易均设止损止盈。

✅ Focus on Gold (XAUUSD) | 专注黄金品种

Deep expertise in one instrument ensures consistency and precision.

专注于单一品种（黄金），确保一致性与精确性。

✅ Optimal Trade Frequency | 合理交易频率

~2–3 trades daily – active but not overtrading.

日均约2–3笔交易 – 活跃但不过度交易。


Keine Bewertungen
2026.01.10 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
