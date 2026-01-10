- Wachstum
Trades insgesamt:
81
Gewinntrades:
56 (69.13%)
Verlusttrades:
25 (30.86%)
Bester Trade:
39.11 USD
Schlechtester Trade:
-51.49 USD
Bruttoprofit:
520.76 USD (53 279 pips)
Bruttoverlust:
-290.48 USD (28 107 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (139.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
139.81 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
19.25%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.68
Long-Positionen:
81 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.79
Mathematische Gewinnerwartung:
2.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-20.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-114.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 USD
Maximaler:
137.08 USD (1.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|230
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +39.11 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +139.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.20 USD
🔍 Strategy Features | 策略特点
✅ Multi-Strategy Approach | 多策略融合
We combine systems like Scalper 5 , Mirror , and Omega to adapt to various market conditions.
我们融合 Scalper 5 、 Mirror 、 Omega 等多个系统，适应不同市场环境。
✅ Strict Risk Management | 严格风险管理
Every trade includes stop loss & take profit.
每笔交易均设止损止盈。
✅ Focus on Gold (XAUUSD) | 专注黄金品种
Deep expertise in one instrument ensures consistency and precision.
专注于单一品种（黄金），确保一致性与精确性。
✅ Optimal Trade Frequency | 合理交易频率
~2–3 trades daily – active but not overtrading.
日均约2–3笔交易 – 活跃但不过度交易。
