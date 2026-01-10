СигналыРазделы
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
56 (69.13%)
Убыточных трейдов:
25 (30.86%)
Лучший трейд:
39.11 USD
Худший трейд:
-51.49 USD
Общая прибыль:
520.76 USD (53 279 pips)
Общий убыток:
-290.48 USD (28 107 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (139.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
139.81 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
19.25%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.68
Длинных трейдов:
81 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
2.84 USD
Средняя прибыль:
9.30 USD
Средний убыток:
-11.62 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-20.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-114.20 USD (3)
Прирост в месяц:
0.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
137.08 USD (1.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 81
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 230
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 25K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.11 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +139.81 USD
Макс. убыток в серии: -20.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

🔍 Strategy Features | 策略特点

✅ Multi-Strategy Approach | 多策略融合

We combine systems like   Scalper 5 ,  Mirror , and  Omega  to adapt to various market conditions.

我们融合 Scalper 5 Mirror Omega 等多个系统，适应不同市场环境。

✅ Strict Risk Management | 严格风险管理

Every trade includes stop loss & take profit. 

每笔交易均设止损止盈。

✅ Focus on Gold (XAUUSD) | 专注黄金品种

Deep expertise in one instrument ensures consistency and precision.

专注于单一品种（黄金），确保一致性与精确性。

✅ Optimal Trade Frequency | 合理交易频率

~2–3 trades daily – active but not overtrading.

日均约2–3笔交易 – 活跃但不过度交易。


2026.01.10 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
