トレード:
81
利益トレード:
56 (69.13%)
損失トレード:
25 (30.86%)
ベストトレード:
39.11 USD
最悪のトレード:
-51.49 USD
総利益:
520.76 USD (53 279 pips)
総損失:
-290.48 USD (28 107 pips)
最大連続の勝ち:
16 (139.81 USD)
最大連続利益:
139.81 USD (16)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
19.25%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.68
長いトレード:
81 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.79
期待されたペイオフ:
2.84 USD
平均利益:
9.30 USD
平均損失:
-11.62 USD
最大連続の負け:
4 (-20.20 USD)
最大連続損失:
-114.20 USD (3)
月間成長:
0.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
137.08 USD (1.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
|XAUUSD
|81
|
|
|
|XAUUSD
|230
|
|
|
|XAUUSD
|25K
|
|
|
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
🔍 Strategy Features | 策略特点
✅ Multi-Strategy Approach | 多策略融合
We combine systems like Scalper 5 , Mirror , and Omega to adapt to various market conditions.
我们融合 Scalper 5 、 Mirror 、 Omega 等多个系统，适应不同市场环境。
✅ Strict Risk Management | 严格风险管理
Every trade includes stop loss & take profit.
每笔交易均设止损止盈。
✅ Focus on Gold (XAUUSD) | 专注黄金品种
Deep expertise in one instrument ensures consistency and precision.
专注于单一品种（黄金），确保一致性与精确性。
✅ Optimal Trade Frequency | 合理交易频率
~2–3 trades daily – active but not overtrading.
日均约2–3笔交易 – 活跃但不过度交易。
