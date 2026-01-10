SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XAUUSD LOW DD Prop firm suitable
Xiaoming Fang

XAUUSD LOW DD Prop firm suitable

Xiaoming Fang
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server2
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
56 (69.13%)
Loss Trade:
25 (30.86%)
Best Trade:
39.11 USD
Worst Trade:
-51.49 USD
Profitto lordo:
520.76 USD (53 279 pips)
Perdita lorda:
-290.48 USD (28 107 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (139.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
139.81 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
19.25%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
81 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
2.84 USD
Profitto medio:
9.30 USD
Perdita media:
-11.62 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-20.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.20 USD (3)
Crescita mensile:
0.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
137.08 USD (1.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 230
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.11 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +139.81 USD
Massima perdita consecutiva: -20.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

🔍 Strategy Features | 策略特点

✅ Multi-Strategy Approach | 多策略融合

We combine systems like   Scalper 5 ,  Mirror , and  Omega  to adapt to various market conditions.

我们融合 Scalper 5 Mirror Omega 等多个系统，适应不同市场环境。

✅ Strict Risk Management | 严格风险管理

Every trade includes stop loss & take profit. 

每笔交易均设止损止盈。

✅ Focus on Gold (XAUUSD) | 专注黄金品种

Deep expertise in one instrument ensures consistency and precision.

专注于单一品种（黄金），确保一致性与精确性。

✅ Optimal Trade Frequency | 合理交易频率

~2–3 trades daily – active but not overtrading.

日均约2–3笔交易 – 活跃但不过度交易。


Non ci sono recensioni
2026.01.10 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
