Trade:
81
Profit Trade:
56 (69.13%)
Loss Trade:
25 (30.86%)
Best Trade:
39.11 USD
Worst Trade:
-51.49 USD
Profitto lordo:
520.76 USD (53 279 pips)
Perdita lorda:
-290.48 USD (28 107 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (139.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
139.81 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
19.25%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
81 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
2.84 USD
Profitto medio:
9.30 USD
Perdita media:
-11.62 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-20.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.20 USD (3)
Crescita mensile:
0.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
137.08 USD (1.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|230
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +39.11 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +139.81 USD
Massima perdita consecutiva: -20.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
🔍 Strategy Features | 策略特点
✅ Multi-Strategy Approach | 多策略融合
We combine systems like Scalper 5 , Mirror , and Omega to adapt to various market conditions.
我们融合 Scalper 5 、 Mirror 、 Omega 等多个系统，适应不同市场环境。
✅ Strict Risk Management | 严格风险管理
Every trade includes stop loss & take profit.
每笔交易均设止损止盈。
✅ Focus on Gold (XAUUSD) | 专注黄金品种
Deep expertise in one instrument ensures consistency and precision.
专注于单一品种（黄金），确保一致性与精确性。
✅ Optimal Trade Frequency | 合理交易频率
~2–3 trades daily – active but not overtrading.
日均约2–3笔交易 – 活跃但不过度交易。
