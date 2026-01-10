SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / XAUUSD LOW DD Prop firm suitable
Xiaoming Fang

XAUUSD LOW DD Prop firm suitable

Xiaoming Fang
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server2
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
81
Negociações com lucro:
56 (69.13%)
Negociações com perda:
25 (30.86%)
Melhor negociação:
39.11 USD
Pior negociação:
-51.49 USD
Lucro bruto:
520.76 USD (53 279 pips)
Perda bruta:
-290.48 USD (28 107 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (139.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
139.81 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
19.25%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.68
Negociações longas:
81 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.79
Valor esperado:
2.84 USD
Lucro médio:
9.30 USD
Perda média:
-11.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-20.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-114.20 USD (3)
Crescimento mensal:
0.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
137.08 USD (1.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 230
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.11 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +139.81 USD
Máxima perda consecutiva: -20.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

🔍 Strategy Features | 策略特点

✅ Multi-Strategy Approach | 多策略融合

We combine systems like   Scalper 5 ,  Mirror , and  Omega  to adapt to various market conditions.

我们融合 Scalper 5 Mirror Omega 等多个系统，适应不同市场环境。

✅ Strict Risk Management | 严格风险管理

Every trade includes stop loss & take profit. 

每笔交易均设止损止盈。

✅ Focus on Gold (XAUUSD) | 专注黄金品种

Deep expertise in one instrument ensures consistency and precision.

专注于单一品种（黄金），确保一致性与精确性。

✅ Optimal Trade Frequency | 合理交易频率

~2–3 trades daily – active but not overtrading.

日均约2–3笔交易 – 活跃但不过度交易。


Sem comentários
2026.01.10 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar