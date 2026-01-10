- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
81
Negociações com lucro:
56 (69.13%)
Negociações com perda:
25 (30.86%)
Melhor negociação:
39.11 USD
Pior negociação:
-51.49 USD
Lucro bruto:
520.76 USD (53 279 pips)
Perda bruta:
-290.48 USD (28 107 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (139.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
139.81 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
19.25%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.68
Negociações longas:
81 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.79
Valor esperado:
2.84 USD
Lucro médio:
9.30 USD
Perda média:
-11.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-20.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-114.20 USD (3)
Crescimento mensal:
0.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
137.08 USD (1.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|230
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.11 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +139.81 USD
Máxima perda consecutiva: -20.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
🔍 Strategy Features | 策略特点
✅ Multi-Strategy Approach | 多策略融合
We combine systems like Scalper 5 , Mirror , and Omega to adapt to various market conditions.
我们融合 Scalper 5 、 Mirror 、 Omega 等多个系统，适应不同市场环境。
✅ Strict Risk Management | 严格风险管理
Every trade includes stop loss & take profit.
每笔交易均设止损止盈。
✅ Focus on Gold (XAUUSD) | 专注黄金品种
Deep expertise in one instrument ensures consistency and precision.
专注于单一品种（黄金），确保一致性与精确性。
✅ Optimal Trade Frequency | 合理交易频率
~2–3 trades daily – active but not overtrading.
日均约2–3笔交易 – 活跃但不过度交易。
Sem comentários