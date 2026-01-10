- Büyüme
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
59 (65.55%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (34.44%)
En iyi işlem:
50.64 USD
En kötü işlem:
-70.58 USD
Brüt kâr:
793.91 USD (3 506 693 pips)
Brüt zarar:
-762.84 USD (1 191 487 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (152.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
152.02 USD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
33 (36.67%)
Satış işlemleri:
57 (63.33%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
13.46 USD
Ortalama zarar:
-24.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-93.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.78 USD (2)
Aylık büyüme:
1.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
135.46 USD
Maksimum:
281.27 USD (13.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|2.3M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.64 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +152.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
