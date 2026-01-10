- 자본
- 축소
트레이드:
90
이익 거래:
59 (65.55%)
손실 거래:
31 (34.44%)
최고의 거래:
50.64 USD
최악의 거래:
-70.58 USD
총 수익:
793.91 USD (3 506 693 pips)
총 손실:
-762.84 USD (1 191 487 pips)
연속 최대 이익:
11 (152.02 USD)
연속 최대 이익:
152.02 USD (11)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.11
롱(주식매수):
33 (36.67%)
숏(주식차입매도):
57 (63.33%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.35 USD
평균 이익:
13.46 USD
평균 손실:
-24.61 USD
연속 최대 손실:
5 (-93.61 USD)
연속 최대 손실:
-94.78 USD (2)
월별 성장률:
1.55%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
135.46 USD
최대한의:
281.27 USD (13.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|2.3M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +50.64 USD
최악의 거래: -71 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +152.02 USD
연속 최대 손실: -93.61 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음