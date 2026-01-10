시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Bitcoin Kinetic Force
Yoann Kubiak

Bitcoin Kinetic Force

Yoann Kubiak
0 리뷰
5
0 / 0 USD
0%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
90
이익 거래:
59 (65.55%)
손실 거래:
31 (34.44%)
최고의 거래:
50.64 USD
최악의 거래:
-70.58 USD
총 수익:
793.91 USD (3 506 693 pips)
총 손실:
-762.84 USD (1 191 487 pips)
연속 최대 이익:
11 (152.02 USD)
연속 최대 이익:
152.02 USD (11)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.11
롱(주식매수):
33 (36.67%)
숏(주식차입매도):
57 (63.33%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.35 USD
평균 이익:
13.46 USD
평균 손실:
-24.61 USD
연속 최대 손실:
5 (-93.61 USD)
연속 최대 손실:
-94.78 USD (2)
월별 성장률:
1.55%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
135.46 USD
최대한의:
281.27 USD (13.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 90
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 2.3M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +50.64 USD
최악의 거래: -71 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +152.02 USD
연속 최대 손실: -93.61 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.10 10:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오