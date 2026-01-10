- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
59 (65.55%)
Loss Trade:
31 (34.44%)
Best Trade:
50.64 USD
Worst Trade:
-70.58 USD
Profitto lordo:
793.91 USD (3 506 693 pips)
Perdita lorda:
-762.84 USD (1 191 487 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (152.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
152.02 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
33 (36.67%)
Short Trade:
57 (63.33%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
13.46 USD
Perdita media:
-24.61 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-93.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.78 USD (2)
Crescita mensile:
1.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
135.46 USD
Massimale:
281.27 USD (13.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|2.3M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.64 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +152.02 USD
Massima perdita consecutiva: -93.61 USD
