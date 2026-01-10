СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Bitcoin Kinetic Force
Yoann Kubiak

Bitcoin Kinetic Force

Yoann Kubiak
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
0%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
59 (65.55%)
Убыточных трейдов:
31 (34.44%)
Лучший трейд:
50.64 USD
Худший трейд:
-70.58 USD
Общая прибыль:
793.91 USD (3 506 693 pips)
Общий убыток:
-762.84 USD (1 191 487 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (152.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
152.02 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.11
Длинных трейдов:
33 (36.67%)
Коротких трейдов:
57 (63.33%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
13.46 USD
Средний убыток:
-24.61 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-93.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-94.78 USD (2)
Прирост в месяц:
1.55%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
135.46 USD
Максимальная:
281.27 USD (13.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 90
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 2.3M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.64 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +152.02 USD
Макс. убыток в серии: -93.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.10 10:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
