Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
59 (65.55%)
Убыточных трейдов:
31 (34.44%)
Лучший трейд:
50.64 USD
Худший трейд:
-70.58 USD
Общая прибыль:
793.91 USD (3 506 693 pips)
Общий убыток:
-762.84 USD (1 191 487 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (152.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
152.02 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.11
Длинных трейдов:
33 (36.67%)
Коротких трейдов:
57 (63.33%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
13.46 USD
Средний убыток:
-24.61 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-93.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-94.78 USD (2)
Прирост в месяц:
1.55%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
135.46 USD
Максимальная:
281.27 USD (13.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|2.3M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Лучший трейд: +50.64 USD
Худший трейд: -71 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +152.02 USD
Макс. убыток в серии: -93.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
