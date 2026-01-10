- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
90
Negociações com lucro:
59 (65.55%)
Negociações com perda:
31 (34.44%)
Melhor negociação:
50.64 USD
Pior negociação:
-70.58 USD
Lucro bruto:
793.91 USD (3 506 693 pips)
Perda bruta:
-762.84 USD (1 191 487 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (152.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
152.02 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.11
Negociações longas:
33 (36.67%)
Negociações curtas:
57 (63.33%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.35 USD
Lucro médio:
13.46 USD
Perda média:
-24.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-93.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-94.78 USD (2)
Crescimento mensal:
1.55%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
135.46 USD
Máximo:
281.27 USD (13.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|2.3M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.64 USD
Pior negociação: -71 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +152.02 USD
Máxima perda consecutiva: -93.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários