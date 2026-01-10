- 成长
交易:
90
盈利交易:
59 (65.55%)
亏损交易:
31 (34.44%)
最好交易:
50.64 USD
最差交易:
-70.58 USD
毛利:
793.91 USD (3 506 693 pips)
毛利亏损:
-762.84 USD (1 191 487 pips)
最大连续赢利:
11 (152.02 USD)
最大连续盈利:
152.02 USD (11)
夏普比率:
0.02
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.11
长期交易:
33 (36.67%)
短期交易:
57 (63.33%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.35 USD
平均利润:
13.46 USD
平均损失:
-24.61 USD
最大连续失误:
5 (-93.61 USD)
最大连续亏损:
-94.78 USD (2)
每月增长:
1.55%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
135.46 USD
最大值:
281.27 USD (13.11%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|2.3M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
最好交易: +50.64 USD
最差交易: -71 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +152.02 USD
最大连续亏损: -93.61 USD
