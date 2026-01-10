SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Bitcoin Kinetic Force
Yoann Kubiak

Bitcoin Kinetic Force

Yoann Kubiak
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
0%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
90
Gewinntrades:
59 (65.55%)
Verlusttrades:
31 (34.44%)
Bester Trade:
50.64 USD
Schlechtester Trade:
-70.58 USD
Bruttoprofit:
793.91 USD (3 506 693 pips)
Bruttoverlust:
-762.84 USD (1 191 487 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (152.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
152.02 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
20 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.11
Long-Positionen:
33 (36.67%)
Short-Positionen:
57 (63.33%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-93.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-94.78 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.55%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
135.46 USD
Maximaler:
281.27 USD (13.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 90
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 2.3M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +50.64 USD
Schlechtester Trade: -71 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +152.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -93.61 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.10 10:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
