Trades insgesamt:
90
Gewinntrades:
59 (65.55%)
Verlusttrades:
31 (34.44%)
Bester Trade:
50.64 USD
Schlechtester Trade:
-70.58 USD
Bruttoprofit:
793.91 USD (3 506 693 pips)
Bruttoverlust:
-762.84 USD (1 191 487 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (152.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
152.02 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
20 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.11
Long-Positionen:
33 (36.67%)
Short-Positionen:
57 (63.33%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-93.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-94.78 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.55%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
135.46 USD
Maximaler:
281.27 USD (13.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|2.3M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
