トレード:
90
利益トレード:
59 (65.55%)
損失トレード:
31 (34.44%)
ベストトレード:
50.64 USD
最悪のトレード:
-70.58 USD
総利益:
793.91 USD (3 506 693 pips)
総損失:
-762.84 USD (1 191 487 pips)
最大連続の勝ち:
11 (152.02 USD)
最大連続利益:
152.02 USD (11)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.11
長いトレード:
33 (36.67%)
短いトレード:
57 (63.33%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.35 USD
平均利益:
13.46 USD
平均損失:
-24.61 USD
最大連続の負け:
5 (-93.61 USD)
最大連続損失:
-94.78 USD (2)
月間成長:
1.55%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
135.46 USD
最大の:
281.27 USD (13.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|2.3M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
