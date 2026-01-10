- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
90
Transacciones Rentables:
59 (65.55%)
Transacciones Irrentables:
31 (34.44%)
Mejor transacción:
50.64 USD
Peor transacción:
-70.58 USD
Beneficio Bruto:
793.91 USD (3 506 693 pips)
Pérdidas Brutas:
-762.84 USD (1 191 487 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (152.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
152.02 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
20 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.11
Transacciones Largas:
33 (36.67%)
Transacciones Cortas:
57 (63.33%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.35 USD
Beneficio medio:
13.46 USD
Pérdidas medias:
-24.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-93.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-94.78 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.55%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
135.46 USD
Máxima:
281.27 USD (13.11%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|31
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|2.3M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +50.64 USD
Peor transacción: -71 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +152.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -93.61 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios