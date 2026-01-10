- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
330
Kârla kapanan işlemler:
268 (81.21%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (18.79%)
En iyi işlem:
59.19 EUR
En kötü işlem:
-434.96 EUR
Brüt kâr:
529.43 EUR (173 623 pips)
Brüt zarar:
-831.88 EUR (678 436 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
93 (6.73 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
79.76 EUR (18)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
70.90%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
161
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
166 (50.30%)
Satış işlemleri:
164 (49.70%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-0.92 EUR
Ortalama kâr:
1.98 EUR
Ortalama zarar:
-13.42 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.53 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-434.96 EUR (1)
Aylık büyüme:
-60.67%
Algo alım-satım:
32%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
329.09 EUR
Maksimum:
526.24 EUR (70.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.16% (526.24 EUR)
Varlığa göre:
3.05% (7.64 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|USDJPY
|39
|GBPJPY
|34
|EURUSD
|26
|AUDUSD
|25
|EURJPY
|12
|EURGBP
|4
|BTCUSD
|3
|FDAX
|1
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-332
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|6
|EURJPY
|2
|EURGBP
|0
|BTCUSD
|-8
|FDAX
|-26
|GBPCAD
|0
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5.3K
|USDJPY
|1.1K
|GBPJPY
|660
|EURUSD
|733
|AUDUSD
|774
|EURJPY
|483
|EURGBP
|34
|BTCUSD
|-503K
|FDAX
|-760
|GBPCAD
|22
|GBPUSD
|19
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +59.19 EUR
En kötü işlem: -435 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.73 EUR
Maksimum ardışık zarar: -14.53 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LibertexCom-MT5 Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren
der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.
Geeignet für Kleininvestoren
Traden bereits mit 100euro möglich.
İnceleme yok