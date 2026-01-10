SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BotAlexForex
Alexander Metzger

BotAlexForex

Alexander Metzger
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -55%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
330
Kârla kapanan işlemler:
268 (81.21%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (18.79%)
En iyi işlem:
59.19 EUR
En kötü işlem:
-434.96 EUR
Brüt kâr:
529.43 EUR (173 623 pips)
Brüt zarar:
-831.88 EUR (678 436 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
93 (6.73 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
79.76 EUR (18)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
70.90%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
161
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
166 (50.30%)
Satış işlemleri:
164 (49.70%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-0.92 EUR
Ortalama kâr:
1.98 EUR
Ortalama zarar:
-13.42 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.53 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-434.96 EUR (1)
Aylık büyüme:
-60.67%
Algo alım-satım:
32%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
329.09 EUR
Maksimum:
526.24 EUR (70.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.16% (526.24 EUR)
Varlığa göre:
3.05% (7.64 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 184
USDJPY 39
GBPJPY 34
EURUSD 26
AUDUSD 25
EURJPY 12
EURGBP 4
BTCUSD 3
FDAX 1
GBPCAD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -332
USDJPY 4
GBPJPY 2
EURUSD 5
AUDUSD 6
EURJPY 2
EURGBP 0
BTCUSD -8
FDAX -26
GBPCAD 0
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -5.3K
USDJPY 1.1K
GBPJPY 660
EURUSD 733
AUDUSD 774
EURJPY 483
EURGBP 34
BTCUSD -503K
FDAX -760
GBPCAD 22
GBPUSD 19
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.19 EUR
En kötü işlem: -435 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.73 EUR
Maksimum ardışık zarar: -14.53 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LibertexCom-MT5 Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren 

der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.

Geeignet für Kleininvestoren

Traden bereits mit 100euro möglich.

İnceleme yok
2026.01.10 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 09:51
A large drawdown may occur on the account again
