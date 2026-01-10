- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
330
利益トレード:
268 (81.21%)
損失トレード:
62 (18.79%)
ベストトレード:
59.19 EUR
最悪のトレード:
-434.96 EUR
総利益:
529.43 EUR (173 623 pips)
総損失:
-831.88 EUR (678 436 pips)
最大連続の勝ち:
93 (6.73 EUR)
最大連続利益:
79.76 EUR (18)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
70.90%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
161
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.57
長いトレード:
166 (50.30%)
短いトレード:
164 (49.70%)
プロフィットファクター:
0.64
期待されたペイオフ:
-0.92 EUR
平均利益:
1.98 EUR
平均損失:
-13.42 EUR
最大連続の負け:
4 (-14.53 EUR)
最大連続損失:
-434.96 EUR (1)
月間成長:
-60.67%
アルゴリズム取引:
32%
残高によるドローダウン:
絶対:
329.09 EUR
最大の:
526.24 EUR (70.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.16% (526.24 EUR)
エクイティによる:
3.05% (7.64 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|USDJPY
|39
|GBPJPY
|34
|EURUSD
|26
|AUDUSD
|25
|EURJPY
|12
|EURGBP
|4
|BTCUSD
|3
|FDAX
|1
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-332
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|6
|EURJPY
|2
|EURGBP
|0
|BTCUSD
|-8
|FDAX
|-26
|GBPCAD
|0
|GBPUSD
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-5.3K
|USDJPY
|1.1K
|GBPJPY
|660
|EURUSD
|733
|AUDUSD
|774
|EURJPY
|483
|EURGBP
|34
|BTCUSD
|-503K
|FDAX
|-760
|GBPCAD
|22
|GBPUSD
|19
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +59.19 EUR
最悪のトレード: -435 EUR
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +6.73 EUR
最大連続損失: -14.53 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LibertexCom-MT5 Real Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren
der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.
Geeignet für Kleininvestoren
Traden bereits mit 100euro möglich.
