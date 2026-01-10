シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BotAlexForex
Alexander Metzger

BotAlexForex

Alexander Metzger
レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -55%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
330
利益トレード:
268 (81.21%)
損失トレード:
62 (18.79%)
ベストトレード:
59.19 EUR
最悪のトレード:
-434.96 EUR
総利益:
529.43 EUR (173 623 pips)
総損失:
-831.88 EUR (678 436 pips)
最大連続の勝ち:
93 (6.73 EUR)
最大連続利益:
79.76 EUR (18)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
70.90%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
161
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.57
長いトレード:
166 (50.30%)
短いトレード:
164 (49.70%)
プロフィットファクター:
0.64
期待されたペイオフ:
-0.92 EUR
平均利益:
1.98 EUR
平均損失:
-13.42 EUR
最大連続の負け:
4 (-14.53 EUR)
最大連続損失:
-434.96 EUR (1)
月間成長:
-60.67%
アルゴリズム取引:
32%
残高によるドローダウン:
絶対:
329.09 EUR
最大の:
526.24 EUR (70.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.16% (526.24 EUR)
エクイティによる:
3.05% (7.64 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 184
USDJPY 39
GBPJPY 34
EURUSD 26
AUDUSD 25
EURJPY 12
EURGBP 4
BTCUSD 3
FDAX 1
GBPCAD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -332
USDJPY 4
GBPJPY 2
EURUSD 5
AUDUSD 6
EURJPY 2
EURGBP 0
BTCUSD -8
FDAX -26
GBPCAD 0
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -5.3K
USDJPY 1.1K
GBPJPY 660
EURUSD 733
AUDUSD 774
EURJPY 483
EURGBP 34
BTCUSD -503K
FDAX -760
GBPCAD 22
GBPUSD 19
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +59.19 EUR
最悪のトレード: -435 EUR
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +6.73 EUR
最大連続損失: -14.53 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LibertexCom-MT5 Real Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren 

der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.

Geeignet für Kleininvestoren

Traden bereits mit 100euro möglich.

レビューなし
2026.01.10 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 09:51
A large drawdown may occur on the account again
