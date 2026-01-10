SignaleKategorien
Alexander Metzger

BotAlexForex

Alexander Metzger
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -55%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
330
Gewinntrades:
268 (81.21%)
Verlusttrades:
62 (18.79%)
Bester Trade:
59.19 EUR
Schlechtester Trade:
-434.96 EUR
Bruttoprofit:
529.43 EUR (173 623 pips)
Bruttoverlust:
-831.88 EUR (678 436 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
93 (6.73 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
79.76 EUR (18)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
70.90%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
161
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.57
Long-Positionen:
166 (50.30%)
Short-Positionen:
164 (49.70%)
Profit-Faktor:
0.64
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.92 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.98 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-13.42 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-14.53 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-434.96 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
-60.67%
Algo-Trading:
32%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
329.09 EUR
Maximaler:
526.24 EUR (70.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.16% (526.24 EUR)
Kapital:
3.05% (7.64 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 184
USDJPY 39
GBPJPY 34
EURUSD 26
AUDUSD 25
EURJPY 12
EURGBP 4
BTCUSD 3
FDAX 1
GBPCAD 1
GBPUSD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -332
USDJPY 4
GBPJPY 2
EURUSD 5
AUDUSD 6
EURJPY 2
EURGBP 0
BTCUSD -8
FDAX -26
GBPCAD 0
GBPUSD 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -5.3K
USDJPY 1.1K
GBPJPY 660
EURUSD 733
AUDUSD 774
EURJPY 483
EURGBP 34
BTCUSD -503K
FDAX -760
GBPCAD 22
GBPUSD 19
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +59.19 EUR
Schlechtester Trade: -435 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.73 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.53 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LibertexCom-MT5 Real Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren 

der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.

Geeignet für Kleininvestoren

Traden bereits mit 100euro möglich.

Keine Bewertungen
2026.01.10 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 09:51
A large drawdown may occur on the account again
