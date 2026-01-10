- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
330
Gewinntrades:
268 (81.21%)
Verlusttrades:
62 (18.79%)
Bester Trade:
59.19 EUR
Schlechtester Trade:
-434.96 EUR
Bruttoprofit:
529.43 EUR (173 623 pips)
Bruttoverlust:
-831.88 EUR (678 436 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
93 (6.73 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
79.76 EUR (18)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
70.90%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
161
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.57
Long-Positionen:
166 (50.30%)
Short-Positionen:
164 (49.70%)
Profit-Faktor:
0.64
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.92 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.98 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-13.42 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-14.53 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-434.96 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
-60.67%
Algo-Trading:
32%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
329.09 EUR
Maximaler:
526.24 EUR (70.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.16% (526.24 EUR)
Kapital:
3.05% (7.64 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|USDJPY
|39
|GBPJPY
|34
|EURUSD
|26
|AUDUSD
|25
|EURJPY
|12
|EURGBP
|4
|BTCUSD
|3
|FDAX
|1
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-332
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|6
|EURJPY
|2
|EURGBP
|0
|BTCUSD
|-8
|FDAX
|-26
|GBPCAD
|0
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-5.3K
|USDJPY
|1.1K
|GBPJPY
|660
|EURUSD
|733
|AUDUSD
|774
|EURJPY
|483
|EURGBP
|34
|BTCUSD
|-503K
|FDAX
|-760
|GBPCAD
|22
|GBPUSD
|19
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +59.19 EUR
Schlechtester Trade: -435 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.73 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.53 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LibertexCom-MT5 Real Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren
der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.
Geeignet für Kleininvestoren
Traden bereits mit 100euro möglich.
Keine Bewertungen