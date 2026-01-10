- 成长
交易:
330
盈利交易:
268 (81.21%)
亏损交易:
62 (18.79%)
最好交易:
59.19 EUR
最差交易:
-434.96 EUR
毛利:
529.43 EUR (173 623 pips)
毛利亏损:
-831.88 EUR (678 436 pips)
最大连续赢利:
93 (6.73 EUR)
最大连续盈利:
79.76 EUR (18)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
n/a
最大入金加载:
70.90%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
161
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.57
长期交易:
166 (50.30%)
短期交易:
164 (49.70%)
利润因子:
0.64
预期回报:
-0.92 EUR
平均利润:
1.98 EUR
平均损失:
-13.42 EUR
最大连续失误:
4 (-14.53 EUR)
最大连续亏损:
-434.96 EUR (1)
每月增长:
-60.67%
算法交易:
32%
结余跌幅:
绝对:
329.09 EUR
最大值:
526.24 EUR (70.16%)
相对跌幅:
结余:
70.16% (526.24 EUR)
净值:
3.05% (7.64 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|USDJPY
|39
|GBPJPY
|34
|EURUSD
|26
|AUDUSD
|25
|EURJPY
|12
|EURGBP
|4
|BTCUSD
|3
|FDAX
|1
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-332
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|6
|EURJPY
|2
|EURGBP
|0
|BTCUSD
|-8
|FDAX
|-26
|GBPCAD
|0
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-5.3K
|USDJPY
|1.1K
|GBPJPY
|660
|EURUSD
|733
|AUDUSD
|774
|EURJPY
|483
|EURGBP
|34
|BTCUSD
|-503K
|FDAX
|-760
|GBPCAD
|22
|GBPUSD
|19
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +59.19 EUR
最差交易: -435 EUR
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +6.73 EUR
最大连续亏损: -14.53 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LibertexCom-MT5 Real Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren
der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.
Geeignet für Kleininvestoren
Traden bereits mit 100euro möglich.
