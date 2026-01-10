信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BotAlexForex
Alexander Metzger

BotAlexForex

Alexander Metzger
0条评论
7
0 / 0 USD
增长自 2025 -55%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:30
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
330
盈利交易:
268 (81.21%)
亏损交易:
62 (18.79%)
最好交易:
59.19 EUR
最差交易:
-434.96 EUR
毛利:
529.43 EUR (173 623 pips)
毛利亏损:
-831.88 EUR (678 436 pips)
最大连续赢利:
93 (6.73 EUR)
最大连续盈利:
79.76 EUR (18)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
n/a
最大入金加载:
70.90%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
161
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.57
长期交易:
166 (50.30%)
短期交易:
164 (49.70%)
利润因子:
0.64
预期回报:
-0.92 EUR
平均利润:
1.98 EUR
平均损失:
-13.42 EUR
最大连续失误:
4 (-14.53 EUR)
最大连续亏损:
-434.96 EUR (1)
每月增长:
-60.67%
算法交易:
32%
结余跌幅:
绝对:
329.09 EUR
最大值:
526.24 EUR (70.16%)
相对跌幅:
结余:
70.16% (526.24 EUR)
净值:
3.05% (7.64 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 184
USDJPY 39
GBPJPY 34
EURUSD 26
AUDUSD 25
EURJPY 12
EURGBP 4
BTCUSD 3
FDAX 1
GBPCAD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -332
USDJPY 4
GBPJPY 2
EURUSD 5
AUDUSD 6
EURJPY 2
EURGBP 0
BTCUSD -8
FDAX -26
GBPCAD 0
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -5.3K
USDJPY 1.1K
GBPJPY 660
EURUSD 733
AUDUSD 774
EURJPY 483
EURGBP 34
BTCUSD -503K
FDAX -760
GBPCAD 22
GBPUSD 19
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +59.19 EUR
最差交易: -435 EUR
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +6.73 EUR
最大连续亏损: -14.53 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LibertexCom-MT5 Real Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren 

der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.

Geeignet für Kleininvestoren

Traden bereits mit 100euro möglich.

没有评论
2026.01.10 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 09:51
A large drawdown may occur on the account again
查看详细统计，请 登录 或者 注册